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Борьба с иностранными агентами принесла результаты в Грузии – премьер

Борьба с иностранными агентами принесла результаты в Грузии – премьер

Sputnik Грузия

Ираклий Кобахидзе поблагодарил Минюст США за напоминание о важности прозрачности иностранного влияния 17.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-17T13:51+0400

2026-09-17T13:51+0400

2026-09-17T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Обеспечение прозрачности иностранного влияния в Грузии принесло свои результаты, а заявление Министерства юстиции США еще раз подтверждает ее необходимость, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Министерство юстиции США напомнило о федеральных законах, которые требуют от физических лиц регистрации в качестве иностранных агентов, когда они действуют в Соединенных Штатах по указанию или под контролем иностранного правительства или иностранного принципала. Минюст США отметил, что законный протест и независимая правозащитная деятельность являются защищенными правами, однако, если иностранное правительство или иностранный принципал тайно руководит, контролирует, финансирует или координирует деятельность в США, могут применяться федеральные законы о раскрытии информации.В свою очередь, глава комитета по европейской интеграции парламента Грузии Леван Махашвили отметил, что грузинское государство необходимо поддержать в его стремлении защитить страну от иностранного влияния."Это реакция всех ответственных государств на любую попытку иностранного государства незаконно, в обход закона, вмешиваться во внутреннюю политику и влиять на общественное мнение. Поэтому мы приветствуем этот закон и подобный подход в Соединенных Штатах Америки и призываем всех также приветствовать и поддерживать грузинское государство, когда оно пытается защитить выбор народа, государство от подобного вмешательства", – заявил Махашвили.Закон об иноагентах ГрузииГрузинская версия американского закона об "иноагентах" FARA, который предполагает регистрацию как организаций, так и физических лиц, вступила в силу 31 мая 2025 года, несмотря на протест части оппозиции и общественности. Его принятие стало одной из причин ухудшения отношений Грузии с США и Евросоюзом, которые от Грузии требуют отмены закона. Согласно закону, в Грузии появились два понятия: "иностранный принципал" и "агент иностранного принципала". Что такое "иностранный принципал"? Под термином "иностранный принципал" имеются в виду: Папуашвили: национальные интересы – главный рецепт сохранения мира в Грузии>>Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует, финансирует, субсидирует "иностранный принципал". Также агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала или исходя из его интересов. В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или в его интересах будут собирать, выделять или передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности. Сам закон уже обжалован в Конституционном суде Грузии и Европейском суде по правам человека, однако на самом сайте с 2025 года не появилось ни одного агента. Между тем правительство Грузии взяло под контроль иностранное финансирование в Грузии, взяв на себя функцию одобрения иностранных грантов. Из-за сложностей многие ведущие НПО страны практически прекратили свою деятельность, закрыв проекты, в том числе направленные на помощь населению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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