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Борьба с иностранными агентами принесла результаты в Грузии – премьер
Борьба с иностранными агентами принесла результаты в Грузии – премьер
Sputnik Грузия
Ираклий Кобахидзе поблагодарил Минюст США за напоминание о важности прозрачности иностранного влияния 17.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-17T13:51+0400
2026-09-17T13:51+0400
2026-09-17T13:51+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Обеспечение прозрачности иностранного влияния в Грузии принесло свои результаты, а заявление Министерства юстиции США еще раз подтверждает ее необходимость, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Министерство юстиции США напомнило о федеральных законах, которые требуют от физических лиц регистрации в качестве иностранных агентов, когда они действуют в Соединенных Штатах по указанию или под контролем иностранного правительства или иностранного принципала. Минюст США отметил, что законный протест и независимая правозащитная деятельность являются защищенными правами, однако, если иностранное правительство или иностранный принципал тайно руководит, контролирует, финансирует или координирует деятельность в США, могут применяться федеральные законы о раскрытии информации.В свою очередь, глава комитета по европейской интеграции парламента Грузии Леван Махашвили отметил, что грузинское государство необходимо поддержать в его стремлении защитить страну от иностранного влияния."Это реакция всех ответственных государств на любую попытку иностранного государства незаконно, в обход закона, вмешиваться во внутреннюю политику и влиять на общественное мнение. Поэтому мы приветствуем этот закон и подобный подход в Соединенных Штатах Америки и призываем всех также приветствовать и поддерживать грузинское государство, когда оно пытается защитить выбор народа, государство от подобного вмешательства", – заявил Махашвили.Закон об иноагентах ГрузииГрузинская версия американского закона об "иноагентах" FARA, который предполагает регистрацию как организаций, так и физических лиц, вступила в силу 31 мая 2025 года, несмотря на протест части оппозиции и общественности. Его принятие стало одной из причин ухудшения отношений Грузии с США и Евросоюзом, которые от Грузии требуют отмены закона. Согласно закону, в Грузии появились два понятия: "иностранный принципал" и "агент иностранного принципала". Что такое "иностранный принципал"? Под термином "иностранный принципал" имеются в виду: Папуашвили: национальные интересы – главный рецепт сохранения мира в Грузии>>Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует, финансирует, субсидирует "иностранный принципал". Также агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала или исходя из его интересов. В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или в его интересах будут собирать, выделять или передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности. Сам закон уже обжалован в Конституционном суде Грузии и Европейском суде по правам человека, однако на самом сайте с 2025 года не появилось ни одного агента. Между тем правительство Грузии взяло под контроль иностранное финансирование в Грузии, взяв на себя функцию одобрения иностранных грантов. Из-за сложностей многие ведущие НПО страны практически прекратили свою деятельность, закрыв проекты, в том числе направленные на помощь населению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, европейский суд по правам человека, сша
Борьба с иностранными агентами принесла результаты в Грузии – премьер
Ираклий Кобахидзе поблагодарил Минюст США за напоминание о важности прозрачности иностранного влияния
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Обеспечение прозрачности иностранного влияния в Грузии принесло свои результаты, а заявление Министерства юстиции США еще раз подтверждает ее необходимость, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Министерство юстиции США напомнило о федеральных законах, которые требуют от физических лиц регистрации в качестве иностранных агентов, когда они действуют в Соединенных Штатах по указанию или под контролем иностранного правительства или иностранного принципала. Минюст США отметил, что законный протест и независимая правозащитная деятельность являются защищенными правами, однако, если иностранное правительство или иностранный принципал тайно руководит, контролирует, финансирует или координирует деятельность в США, могут применяться федеральные законы о раскрытии информации.
"Очень хорошо, что США заботятся о прозрачности иностранного влияния, о чем мы говорили последние годы, и что наши политические оппоненты и зарубежные ведомства называли "российским законом", оказалось основой демократии. Конечно, прозрачность является основой демократии, и ее необходимо укреплять во всех демократических странах. Мы отнеслись к этому серьезно в Грузии, и это принесло свои результаты", – заявил премьер-министр.
В свою очередь, глава комитета по европейской интеграции парламента Грузии Леван Махашвили отметил, что грузинское государство необходимо поддержать в его стремлении защитить страну от иностранного влияния.
"Это реакция всех ответственных государств на любую попытку иностранного государства незаконно, в обход закона, вмешиваться во внутреннюю политику и влиять на общественное мнение. Поэтому мы приветствуем этот закон и подобный подход в Соединенных Штатах Америки и призываем всех также приветствовать и поддерживать грузинское государство, когда оно пытается защитить выбор народа, государство от подобного вмешательства", – заявил Махашвили.
Закон об иноагентах Грузии
Грузинская версия американского закона об "иноагентах" FARA, который предполагает регистрацию как организаций, так и физических лиц, вступила в силу 31 мая 2025 года, несмотря на протест части оппозиции и общественности. Его принятие стало одной из причин ухудшения отношений Грузии с США и Евросоюзом, которые от Грузии требуют отмены закона.
Согласно закону, в Грузии появились два понятия: "иностранный принципал" и "агент иностранного принципала".
Что такое "иностранный принципал"? Под термином "иностранный принципал" имеются в виду:
власти зарубежного государства или иностранная политическая партия;
физическое лицо, которое находится за пределами Грузии, в том числе граждане Грузии-эмигранты;
партнерская группа, ассоциация, корпорация, организация или объединение физических лиц, деятельность которых регулируется иностранным законодательством.
Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует, финансирует, субсидирует "иностранный принципал".
Также агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала или исходя из его интересов.
В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или в его интересах будут собирать, выделять или передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности.
Сам закон уже обжалован в Конституционном суде Грузии и Европейском суде по правам человека, однако на самом сайте с 2025 года не появилось ни одного агента.
Между тем правительство Грузии взяло под контроль иностранное финансирование в Грузии, взяв на себя функцию одобрения иностранных грантов. Из-за сложностей многие ведущие НПО страны практически прекратили свою деятельность, закрыв проекты, в том числе направленные на помощь населению.