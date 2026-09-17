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Экспорт улиток продолжает расти в Грузии – главные рынки сбыта
Экспорт улиток продолжает расти в Грузии – главные рынки сбыта
Sputnik Грузия
Франция является главным импортером 17.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-17T17:51+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузия экспортировала 788,6 тонны улиток на сумму 2,7 миллиона долларов за восемь месяцев 2026 года, сообщает Минсельхоз Грузии.По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем экспорта улиток вырос на 74%, а его стоимость – на 76%.Основными покупателями грузинских улиток являются Франция, куда было поставлено 70% всего объема экспорта, и Турция, на долю которой пришлось 30%.Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров. Доход с одного гектара может составлять несколько десятков тысяч евро.Грузия вошла в список стран, которым разрешено экспортировать улиток на рынок ЕС, в 2021 году. Включению страны в этот список предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для сближения грузинского законодательства с законодательством ЕС и обеспечения контроля качества продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, турция, франция, тбилиси
экономика, грузия, новости, турция, франция, тбилиси
Экспорт улиток продолжает расти в Грузии – главные рынки сбыта
Франция является главным импортером
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузия экспортировала 788,6 тонны улиток на сумму 2,7 миллиона долларов за восемь месяцев 2026 года, сообщает Минсельхоз Грузии.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем экспорта улиток вырос на 74%, а его стоимость – на 76%.
Основными покупателями грузинских улиток являются Франция, куда было поставлено 70% всего объема экспорта, и Турция, на долю которой пришлось 30%.
Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров. Доход с одного гектара может составлять несколько десятков тысяч евро.
Грузия вошла в список стран, которым разрешено экспортировать улиток на рынок ЕС, в 2021 году. Включению страны в этот список предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для сближения грузинского законодательства с законодательством ЕС и обеспечения контроля качества продукции.