https://sputnik-georgia.ru/20260917/gensek-vsemirnoy-turistskoy-organizatsii-oon-provodit-vstrechi-v-gruzii--pervye-itogi-300651172.html

Генсек Всемирной туристской организации ООН проводит встречи в Грузии – первые итоги

Генсек Всемирной туристской организации ООН проводит встречи в Грузии – первые итоги

Sputnik Грузия

Грузия добилась значительных успехов в сфере туризма, что подтверждают статистические данные, заявила генсек ВТО 17.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-17T23:31+0400

2026-09-17T23:31+0400

2026-09-17T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Перспективы углубления отношений и результаты работы обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН шейхой Нассер аль-Нувайс, находящейся с официальным визитом в Грузии. На встрече премьер-министр выразил надежду, что визит Генерального секретаря в Грузию будет способствовать дальнейшему развитию партнерства и успешной реализации совместных приоритетов, поскольку Всемирная туристская организация ООН играет важную роль в поддержке устойчивого развития туризма во всем мире. Как отметила Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН, Грузия добилась значительных успехов в сфере туризма, что подтверждают статистические данные. Шейха Нассер Аль Нуави подчеркнула роль Грузии в обеспечении транспортной доступности и отметила, что Грузия является лучшим примером для других стран в этом направлении. Также на встрече было уделено внимание важности продвижения Грузии на мировых рынках и отмечено, что активное международное партнерство будет способствовать позиционированию Грузии как привлекательного и безопасного туристического направления на мировом рынке. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2026 года сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Что касается туристических визитов, их число выросло на 0,1% по сравнению с первым полугодием 2025 года. Наибольшее число визитов в Грузию в январе–июне 2026 года осуществили граждане России – 610,8 тысячи, что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, туризм, ираклий кобахидзе, всемирная туристская организация, оон