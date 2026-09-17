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Генсек Всемирной туристской организации ООН проводит встречи в Грузии – первые итоги
Генсек Всемирной туристской организации ООН проводит встречи в Грузии – первые итоги
Sputnik Грузия
Грузия добилась значительных успехов в сфере туризма, что подтверждают статистические данные, заявила генсек ВТО 17.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-17T23:31+0400
2026-09-17T23:31+0400
2026-09-17T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Перспективы углубления отношений и результаты работы обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН шейхой Нассер аль-Нувайс, находящейся с официальным визитом в Грузии. На встрече премьер-министр выразил надежду, что визит Генерального секретаря в Грузию будет способствовать дальнейшему развитию партнерства и успешной реализации совместных приоритетов, поскольку Всемирная туристская организация ООН играет важную роль в поддержке устойчивого развития туризма во всем мире. Как отметила Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН, Грузия добилась значительных успехов в сфере туризма, что подтверждают статистические данные. Шейха Нассер Аль Нуави подчеркнула роль Грузии в обеспечении транспортной доступности и отметила, что Грузия является лучшим примером для других стран в этом направлении. Также на встрече было уделено внимание важности продвижения Грузии на мировых рынках и отмечено, что активное международное партнерство будет способствовать позиционированию Грузии как привлекательного и безопасного туристического направления на мировом рынке. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2026 года сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Что касается туристических визитов, их число выросло на 0,1% по сравнению с первым полугодием 2025 года. Наибольшее число визитов в Грузию в январе–июне 2026 года осуществили граждане России – 610,8 тысячи, что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, ираклий кобахидзе, всемирная туристская организация, оон
грузия, новости, туризм, ираклий кобахидзе, всемирная туристская организация, оон
Генсек Всемирной туристской организации ООН проводит встречи в Грузии – первые итоги
Грузия добилась значительных успехов в сфере туризма, что подтверждают статистические данные, заявила генсек ВТО
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Перспективы углубления отношений и результаты работы обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН шейхой Нассер аль-Нувайс, находящейся с официальным визитом в Грузии.
На встрече премьер-министр выразил надежду, что визит Генерального секретаря в Грузию будет способствовать дальнейшему развитию партнерства и успешной реализации совместных приоритетов, поскольку Всемирная туристская организация ООН играет важную роль в поддержке устойчивого развития туризма во всем мире.
Особое внимание было уделено позитивным тенденциям в развитии туристического сектора в Грузии, растущей динамике иностранных туристов и значительной доле туризма в экономике страны.
Как отметила Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН, Грузия добилась значительных успехов в сфере туризма, что подтверждают статистические данные.
Шейха Нассер Аль Нуави подчеркнула роль Грузии в обеспечении транспортной доступности и отметила, что Грузия является лучшим примером для других стран в этом направлении.
Также на встрече было уделено внимание важности продвижения Грузии на мировых рынках и отмечено, что активное международное партнерство будет способствовать позиционированию Грузии как привлекательного и безопасного туристического направления на мировом рынке.
Грузия приняла 3,1 миллиона международных путешественников в январе-июне 2026 года, из них до 2,3 миллиона были туристами, что стало новым рекордом.
Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2026 года сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Что касается туристических визитов, их число выросло на 0,1% по сравнению с первым полугодием 2025 года.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе–июне 2026 года осуществили граждане России – 610,8 тысячи, что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.