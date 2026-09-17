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Грузия и стандарты демократии: проверка на прочность – видео

Грузия и стандарты демократии: проверка на прочность – видео

Sputnik Грузия

Свободные выборы, независимые суды, свобода слова и собраний, политическая конкуренция и сильное гражданское общество – основные принципы современной... 17.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-17T13:16+0400

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В стране существуют многопартийная система, активное гражданское общество и разнообразная медиасреда. Регулярно проходят выборы в парламент и местные органы власти, которые положительно оцениваются наблюдателями, но оценки ряда международных организаций в последние годы ухудшаются. Власти Грузии считают, что за этими процессами стоят внешние силы, которые в своих целях стараются внести разлад в грузинское общество.

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