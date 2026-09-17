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Грузия и стандарты демократии: проверка на прочность – видео
Грузия и стандарты демократии: проверка на прочность – видео
Sputnik Грузия
Свободные выборы, независимые суды, свобода слова и собраний, политическая конкуренция и сильное гражданское общество – основные принципы современной... 17.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-17T13:16+0400
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В стране существуют многопартийная система, активное гражданское общество и разнообразная медиасреда. Регулярно проходят выборы в парламент и местные органы власти, которые положительно оцениваются наблюдателями, но оценки ряда международных организаций в последние годы ухудшаются. Власти Грузии считают, что за этими процессами стоят внешние силы, которые в своих целях стараются внести разлад в грузинское общество.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , тбилиси, грузия, политика, демократия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , тбилиси, грузия, политика, демократия, видео
Грузия и стандарты демократии: проверка на прочность – видео
13:16 17.09.2026 (обновлено: 13:28 17.09.2026)
Свободные выборы, независимые суды, свобода слова и собраний, политическая конкуренция и сильное гражданское общество – основные принципы современной демократии. Насколько они защищены сегодня в Грузии?
В стране существуют многопартийная система, активное гражданское общество и разнообразная медиасреда. Регулярно проходят выборы в парламент и местные органы власти, которые положительно оцениваются наблюдателями, но оценки ряда международных организаций в последние годы ухудшаются. Власти Грузии считают, что за этими процессами стоят внешние силы, которые в своих целях стараются внести разлад в грузинское общество.