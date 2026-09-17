https://sputnik-georgia.ru/20260917/gruziya-ne-sobiraetsya-vvodit-sobstvennye-sanktsii-protiv-irana--premer-300644967.html

Грузия не собирается вводить собственные санкции против Ирана – премьер

Грузия не собирается вводить собственные санкции против Ирана – премьер

Sputnik Грузия

Тбилиси поддержал американские санкции против 27 иранских авиакомпаний, но собственные вводить не будет 17.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-17T15:51+0400

2026-09-17T15:51+0400

2026-09-17T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузия соблюдает международные санкции, но не собирается самостоятельно вводить санкции против Ирана, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.На прошлой неделе США ввели санкции против 27 иранских авиакомпаний. Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что будет действовать в соответствии с международными санкциями, в том числе в отношении авиакомпаний, осуществляющих рейсы между Грузией и Ираном.По его словам, Грузия соблюдает международные санкции и принимает соответствующие решения.В связи с санкциями Агентство гражданской авиации ранее сообщило, что при допуске иностранных авиакомпаний на авиационный рынок Грузия руководствуется национальным законодательством, стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также двусторонними и многосторонними международными соглашениями.Кроме того, для обеспечения безопасности пассажиров, местного авиационного рынка и инфраструктуры Агентство гражданской авиации Грузии уже много лет использует в качестве дополнительного механизма мониторинга санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) – Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List), а также другие санкционные списки, администрируемые OFAC.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, иран, тбилиси, ираклий кобахидзе, агентство гражданской авиации, сша, политика