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Грузия не собирается вводить собственные санкции против Ирана – премьер
Грузия не собирается вводить собственные санкции против Ирана – премьер
Sputnik Грузия
Тбилиси поддержал американские санкции против 27 иранских авиакомпаний, но собственные вводить не будет 17.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-17T15:51+0400
2026-09-17T15:51+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузия соблюдает международные санкции, но не собирается самостоятельно вводить санкции против Ирана, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.На прошлой неделе США ввели санкции против 27 иранских авиакомпаний. Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что будет действовать в соответствии с международными санкциями, в том числе в отношении авиакомпаний, осуществляющих рейсы между Грузией и Ираном.По его словам, Грузия соблюдает международные санкции и принимает соответствующие решения.В связи с санкциями Агентство гражданской авиации ранее сообщило, что при допуске иностранных авиакомпаний на авиационный рынок Грузия руководствуется национальным законодательством, стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также двусторонними и многосторонними международными соглашениями.Кроме того, для обеспечения безопасности пассажиров, местного авиационного рынка и инфраструктуры Агентство гражданской авиации Грузии уже много лет использует в качестве дополнительного механизма мониторинга санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) – Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List), а также другие санкционные списки, администрируемые OFAC.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, иран, тбилиси, ираклий кобахидзе, агентство гражданской авиации, сша, политика
грузия, новости, иран, тбилиси, ираклий кобахидзе, агентство гражданской авиации, сша, политика
Грузия не собирается вводить собственные санкции против Ирана – премьер
Тбилиси поддержал американские санкции против 27 иранских авиакомпаний, но собственные вводить не будет
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузия соблюдает международные санкции, но не собирается самостоятельно вводить санкции против Ирана, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.
На прошлой неделе США ввели санкции против 27 иранских авиакомпаний. Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что будет действовать в соответствии с международными санкциями, в том числе в отношении авиакомпаний, осуществляющих рейсы между Грузией и Ираном.
"Мы действуем в соответствии с введенным санкционным режимом. Мы не вводим никаких двусторонних санкций против Ирана. Это было бы абсурдным и неправильным. Мы действуем в соответствии с санкционным режимом", – заявил Кобахидзе.
По его словам, Грузия соблюдает международные санкции и принимает соответствующие решения.
В связи с санкциями Агентство гражданской авиации ранее сообщило, что при допуске иностранных авиакомпаний на авиационный рынок Грузия руководствуется национальным законодательством, стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также двусторонними и многосторонними международными соглашениями.
Кроме того, для обеспечения безопасности пассажиров, местного авиационного рынка и инфраструктуры Агентство гражданской авиации Грузии уже много лет использует в качестве дополнительного механизма мониторинга санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) – Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List), а также другие санкционные списки, администрируемые OFAC.