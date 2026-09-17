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Илия Топурия: "Я вернулся"

Илия Топурия: "Я вернулся"

Sputnik Грузия

После болезненного поражения Топурия прошел последний медицинский осмотр и готов к очередному поединку 17.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-17T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, грузино-испанский боец Илия Топурия официально вернулся в октагон.29-летний боец в последний раз выходил в октагон 15 июня на турнире в Белом доме, где проиграл Джастину Гейджи и уступил ему пояс чемпиона легкого дивизиона (70 кг).Он также заявил, что перед следующим боем проследит за тем, чтобы перчатки Гейджи тщательно проверили – на случай, если тот снова нанесет на них "что-нибудь странное".Бой с Гейджи был остановлен после четвертого раунда. Из-за травм лица Топурия не смог выйти на заключительную пятиминутку. Грузинского бойца прямо из Белого дома отвезли в больницу.До боя с Джастином Гейджи Илия Топурия оставался непобежденным в смешанных единоборствах – он одержал 17 побед подряд.Топурия входит в число 11 бойцов в истории UFC, которым удалось завоевать чемпионские пояса в двух весовых категориях. В феврале 2024 года он стал чемпионом полулегкого дивизиона до 65 кг, а в июне 2025 года завоевал титул в легком весе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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