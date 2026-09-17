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Кобахидзе: "План – увеличить генерацию энергии в 2,5 раза к 2036 году"
Кобахидзе: "План – увеличить генерацию энергии в 2,5 раза к 2036 году"
Sputnik Грузия
Без наращивания мощностей страна к 2030 году может оказаться перед серьезным энергодефицитом 17.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-17T16:51+0400
2026-09-17T16:51+0400
2026-09-17T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Правительство Грузии планирует увеличить выработку электроэнергии в стране в 2,5 раза к 2036 году. Для реализации этой цели разработано новое десятилетнее видение развития энергосистемы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии, посвященном Дню энергетика.Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Глава правительства поздравил энергетиков с профессиональным праздником и отметил, что энергетика играет особую роль в развитии Грузии и ее экономики.Кобахидзе выразил благодарность грузинским энергетикам, подчеркнув, что текущие успехи отрасли – результат их профессионализма и инженерных достижений. Премьер добавил, что сегодня власти сосредоточены не только на сохранении достигнутого, но и на укреплении энергетической безопасности страны, что является одним из ключевых приоритетов государства.Премьер-министр назвал человеческий капитал и преемственность поколений главными гарантиями успеха отрасли. Он заверил, что государство сделает все для поддержки специалистов, а также для эффективного использования ресурсов, привлечения инвестиций, модернизации инфраструктуры и внедрения новых технологий.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2025 году в стране было потреблено 14,9 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. При этом было выработано 13,8 млрд киловатт-часов электроэнергии – на 2,8% меньше, чем в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе
Кобахидзе: "План – увеличить генерацию энергии в 2,5 раза к 2036 году"
Без наращивания мощностей страна к 2030 году может оказаться перед серьезным энергодефицитом
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Правительство Грузии планирует увеличить выработку электроэнергии в стране в 2,5 раза к 2036 году. Для реализации этой цели разработано новое десятилетнее видение развития энергосистемы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии, посвященном Дню энергетика.
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.
"Заложено основание для нового видения, согласно которому наша энергетическая система будет развиваться в течение следующих 10 лет... У нас есть очень амбициозный план, согласно которому до 2036 года генерация в Грузии должна увеличиться в 2,5 раза. Его реализация абсолютно реальна, и для этого вся наша команда приложит максимум усилий", – заявил Кобахидзе.
Глава правительства поздравил энергетиков с профессиональным праздником и отметил, что энергетика играет особую роль в развитии Грузии и ее экономики.
Кобахидзе выразил благодарность грузинским энергетикам, подчеркнув, что текущие успехи отрасли – результат их профессионализма и инженерных достижений. Премьер добавил, что сегодня власти сосредоточены не только на сохранении достигнутого, но и на укреплении энергетической безопасности страны, что является одним из ключевых приоритетов государства.
Премьер-министр назвал человеческий капитал и преемственность поколений главными гарантиями успеха отрасли. Он заверил, что государство сделает все для поддержки специалистов, а также для эффективного использования ресурсов, привлечения инвестиций, модернизации инфраструктуры и внедрения новых технологий.
"Мы сделаем максимум для того, чтобы максимально разумно и рационально использовать наши ресурсы, наш потенциал. Мы сделаем все для того, чтобы привлечь новые инвестиции в сферу энергетики, укрепить инфраструктуру и способствовать развитию современных технологий в этой сфере", – отметил он.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2025 году в стране было потреблено 14,9 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. При этом было выработано 13,8 млрд киловатт-часов электроэнергии – на 2,8% меньше, чем в 2024 году.