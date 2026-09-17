https://sputnik-georgia.ru/20260917/kobakhidze-plan--uvelichit-generatsiyu-energii-v-25-raza-k-2036-godu-300644785.html

Кобахидзе: "План – увеличить генерацию энергии в 2,5 раза к 2036 году"

Кобахидзе: "План – увеличить генерацию энергии в 2,5 раза к 2036 году"

Sputnik Грузия

Без наращивания мощностей страна к 2030 году может оказаться перед серьезным энергодефицитом 17.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-17T16:51+0400

2026-09-17T16:51+0400

2026-09-17T16:51+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Правительство Грузии планирует увеличить выработку электроэнергии в стране в 2,5 раза к 2036 году. Для реализации этой цели разработано новое десятилетнее видение развития энергосистемы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии, посвященном Дню энергетика.Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Глава правительства поздравил энергетиков с профессиональным праздником и отметил, что энергетика играет особую роль в развитии Грузии и ее экономики.Кобахидзе выразил благодарность грузинским энергетикам, подчеркнув, что текущие успехи отрасли – результат их профессионализма и инженерных достижений. Премьер добавил, что сегодня власти сосредоточены не только на сохранении достигнутого, но и на укреплении энергетической безопасности страны, что является одним из ключевых приоритетов государства.Премьер-министр назвал человеческий капитал и преемственность поколений главными гарантиями успеха отрасли. Он заверил, что государство сделает все для поддержки специалистов, а также для эффективного использования ресурсов, привлечения инвестиций, модернизации инфраструктуры и внедрения новых технологий.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2025 году в стране было потреблено 14,9 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. При этом было выработано 13,8 млрд киловатт-часов электроэнергии – на 2,8% меньше, чем в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе