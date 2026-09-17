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"Котел" кипит: армия РФ планомерно выбивает ВСУ из сел в кольце окружения
"Котел" кипит: армия РФ планомерно выбивает ВСУ из сел в кольце окружения
Sputnik Грузия
Российские бойцы продолжают активные наступательные действия в Харьковской области, сжимая территорию с окруженными формированиями противника и расширяя зону... 17.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-17T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен – Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Малая Волчья в Харьковской области, а также освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Малая Волчья входит в зону так называемого "Харьковского котла" – кольца окружения российскими войсками формирований ВСУ. Ранее в Минобороны РФ сообщали об активных боях, которые ведут бойцы подразделения "Север" за освобождение этого населенного пункта.Установление контроля над Малой Волчьей позволило ВС РФ расширить зону внешнего контроля. В Минобороны отметили, что подразделения российской группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения.Сообщается также, что противник попытался прорваться на усиление вблизи сел Приколотное и Новоалександровка. Однако, военнослужащие "Севера" пресекли попытки, уничтожив группы ВСУ.Кроме этого, за минувшие сутки, по данным военного ведомства РФ, военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, политика, в мире, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, в мире, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
"Котел" кипит: армия РФ планомерно выбивает ВСУ из сел в кольце окружения
Российские бойцы продолжают активные наступательные действия в Харьковской области, сжимая территорию с окруженными формированиями противника и расширяя зону внешнего контроля
ТБИЛИСИ, 17 сен – Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Малая Волчья в Харьковской области, а также освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Малая Волчья входит в зону так называемого "Харьковского котла" – кольца окружения российскими войсками формирований ВСУ. Ранее в Минобороны РФ сообщали об активных боях, которые ведут бойцы подразделения "Север" за освобождение этого населенного пункта.
"В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Малая Волчья Харьковской области", – следует из оперативной сводки российского военного ведомства.
Установление контроля над Малой Волчьей позволило ВС РФ расширить зону внешнего контроля. В Минобороны отметили, что подразделения российской группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения.
Сообщается также, что противник попытался прорваться на усиление вблизи сел Приколотное и Новоалександровка. Однако, военнослужащие "Севера" пресекли попытки, уничтожив группы ВСУ.
Кроме этого, за минувшие сутки, по данным военного ведомства РФ, военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области.