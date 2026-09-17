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"Котел" кипит: армия РФ планомерно выбивает ВСУ из сел в кольце окружения

"Котел" кипит: армия РФ планомерно выбивает ВСУ из сел в кольце окружения

Sputnik Грузия

Российские бойцы продолжают активные наступательные действия в Харьковской области, сжимая территорию с окруженными формированиями противника и расширяя зону... 17.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-17T20:24+0400

2026-09-17T20:24+0400

2026-09-17T20:24+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен – Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Малая Волчья в Харьковской области, а также освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Малая Волчья входит в зону так называемого "Харьковского котла" – кольца окружения российскими войсками формирований ВСУ. Ранее в Минобороны РФ сообщали об активных боях, которые ведут бойцы подразделения "Север" за освобождение этого населенного пункта.Установление контроля над Малой Волчьей позволило ВС РФ расширить зону внешнего контроля. В Минобороны отметили, что подразделения российской группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения.Сообщается также, что противник попытался прорваться на усиление вблизи сел Приколотное и Новоалександровка. Однако, военнослужащие "Севера" пресекли попытки, уничтожив группы ВСУ.Кроме этого, за минувшие сутки, по данным военного ведомства РФ, военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, политика, в мире, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины