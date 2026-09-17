Кто защитит пациента в Грузии: ваши права у врача – видео
16:10 17.09.2026 (обновлено: 16:18 17.09.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Качественное лечение – не единственное право пациента. Безопасность в медицине зависит не только от самого лечения, но и знания пациентом своих прав
В Грузии закон устанавливает целый ряд арантий безопасности человека при обращении за медицинской помощью. Пациент имеет право получить понятную информацию о диагнозе, методах лечения, их рисках и прогнозе.
Большинство медицинских вмешательств требует информированного согласия пациента, а для операций, химиотерапии, переливания крови и ряда других процедур оно должно быть письменным. Закон также позволяет пациенту отказаться от лечения и обязывает медицинские учреждения сохранять врачебную тайну и конфиденциальность информации о состоянии здоровья человека.
При экстренных ситуациях, если пациент не может принять решение сам, а промедление угрожает его жизни, врачи могут действовать, исходя из его интересов, чтобы сохранить здоровье.
Большинство медицинских вмешательств требует информированного согласия пациента, а для операций, химиотерапии, переливания крови и ряда других процедур оно должно быть письменным. Закон также позволяет пациенту отказаться от лечения и обязывает медицинские учреждения сохранять врачебную тайну и конфиденциальность информации о состоянии здоровья человека.
При экстренных ситуациях, если пациент не может принять решение сам, а промедление угрожает его жизни, врачи могут действовать, исходя из его интересов, чтобы сохранить здоровье.