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Лавров призвал относиться к договоренностям с Западом с осторожностью

Лавров призвал относиться к договоренностям с Западом с осторожностью

Sputnik Грузия

Глава МИД РФ также заявил, что материального эффекта от диалога с США пока нет, но Москва готова вести диалог 17.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-17T17:25+0400

2026-09-17T17:25+0400

2026-09-17T19:06+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Действия Запада убедили многих в том, что к любым договоренностям с ними следует относиться с осторожностью, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии открытия IV Конгресса Международного движения русофилов.По его словам, свободная игра рыночных сил, неприкосновенность собственности, честная конкуренция были "сброшены в топку" после решения Запада поддержать незаконно пришедший к власти нацистский режим на Украине против РФ.Диалог с СШАЛавров также отметил, что материального эффекта для России от диалога с Вашингтоном пока не произошло."Никакого материального эффекта с точки зрения восстановления наших отношений нет и пока не предвидится", – подчеркнул он.При этом глава ведомства подчеркнул, что Москва всегда готова к разговору."Мы люди терпеливые, мы знаем свои права, мы знаем свою правду, но разговаривать всегда готовы", – добавил Лавров.Он отметил, что лидеры России и США находятся в постоянном контакте, а сам он поддерживает связь с госсекретарем США Марко Рубио.Здравомыслие на ЗападеПо словам Лаврова, в западных странах немало тех, кто проявляет интерес к РФ, ее культуре, языкам и духовно-нравственным ценностям."Недальновидные политики, как мы знаем, приходят и уходят, и это естественный ход вещей. Мы в России знаем, что в тех же странах Запада, в Европе, Америке немало здравомыслящих людей", – сказал министр.Он напомнил, что недавно вступил в силу указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.По его словам, программа пользуется спросом даже в странах с недружественными России правительствами."С момента запуска уже несколько тысяч человек обрели свой дом в нашей стране", – сказал он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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