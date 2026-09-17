https://sputnik-georgia.ru/20260917/naskolko-opasny-tayuschie-ledniki-v-gruzii-spetsialisty-proveli-novyy-monitoring-300615498.html

Насколько опасны тающие ледники в Грузии? Специалисты провели новый мониторинг

Насколько опасны тающие ледники в Грузии? Специалисты провели новый мониторинг

Sputnik Грузия

Эксперты впервые использовали современный батиметрический водный дрон, с помощью которого оценили морфометрические параметры озер, расположенных в ледниковых... 17.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-17T20:51+0400

2026-09-17T20:51+0400

2026-09-17T20:51+0400

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национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Специалисты Национального агентства окружающей среды провели мониторинг ледниковых долин по всей Грузии с целью выявления гляциальных угроз и зон потенциального риска, сообщили в ведомстве. В рамках мониторинга специалисты осмотрели ледниковые долины с вертолета, провели их визуальный и инструментальный мониторинг в ходе полевых экспедиций, а также использовали дроны для съемки с целью анализа текущего состояния территорий. На основании полученных данных с использованием современных технологий будут оценены гляциальные угрозы (угрозы, исходящие от ледника) и потенциальные риски по всей территории страны. В этом году в рамках мониторинга впервые использовали современный батиметрический водный дрон, с помощью которого оценили морфометрические параметры озер, расположенных в ледниковых долинах. На фоне климатических изменений в перигляциальных зонах Кавказского хребта происходят процессы деградации ледников. В частности, наблюдается образование ледниковых озер и изменение площади их поверхности, а также динамика состояния моренных массивов и накопившегося в долинах материала. Для оценки текущего состояния этих процессов и их изменений во времени Национальное агентство окружающей среды ежегодно проводит целевой мониторинг соответствующих территорий в различных регионах Грузии. Ранее Национальное агентство окружающей среды подписало соглашение с компанией Geotest AG о проведении гляциальной оценки в 22 ледниковых долинах по всей стране вскоре после трагедии на курорте Шови в высокогорной Рача, где в результате схода смертоносного оползня 3 августа 2023 года погибли 33 человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, рача, шови, национальное агентство окружающей среды