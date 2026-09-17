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Оператор аэропорта Сингапура будет претендовать на управление аэропортом в Вазиани
Оператор аэропорта Сингапура будет претендовать на управление аэропортом в Вазиани
Sputnik Грузия
Правительство Грузии планирует построить на территории Вазиани новый современный аэропорт международного класса 17.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Оператор сингапурского аэропорта – компания Changi Airports International примет участие в тендере на управление новым Тбилисским международном аэропортом в Вазиани, сообщает Министерство экономики. Changi Airport Group (CAG), созданная в 2009 году в результате корпоратизации государственного управления гражданской авиации, управляет аэропортом Чанги, признанным лучшим аэропортом мира. Кроме того, через дочернюю структуру компания активно инвестирует средства и выступает консультантом по управлению в десятках зарубежных аэропортов по всему миру. Свою заинтересованность в участии в тендере генеральный директор компании Changi Airports International Евгений Ган и основатель и генеральный директор BluFive Capital Хазем Бен-Гассем выразили на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и министром экономики Мариам Квривишвили в Тбилиси. Согласно информации, опубликованной Министерством экономики, обсуждение было сосредоточено на проекте развития нового Тбилисского международного аэропорта в Вазиани, в связи с которым Changi Airports International выразила заинтересованность в сотрудничестве. На встрече особое внимание было уделено динамике роста, наблюдаемой в секторах туризма и авиации в Грузии в последние годы. Было отмечено, что именно эта тенденция определяет заинтересованность компании в развитии аэропорта Вазиани. Грузия в августе приступила к подготовке технико-экономического обоснования проекта международного аэропорта Вазиани, который с 2032 года сможет обслуживать до 20 миллионов пассажиров. Исследование, поддерживаемое Азиатским банком развития, проводит немецкая компания AMD Sigma. Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2031 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров от аэропорта Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, мариам квривишвили, вазиани, сингапур, tav georgia, тбилисский международный аэропорт
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, мариам квривишвили, вазиани, сингапур, tav georgia, тбилисский международный аэропорт
Оператор аэропорта Сингапура будет претендовать на управление аэропортом в Вазиани
22:44 17.09.2026 (обновлено: 23:04 17.09.2026)
Правительство Грузии планирует построить на территории Вазиани новый современный аэропорт международного класса
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Оператор сингапурского аэропорта – компания Changi Airports International примет участие в тендере на управление новым Тбилисским международном аэропортом в Вазиани, сообщает Министерство экономики.
Changi Airport Group (CAG), созданная в 2009 году в результате корпоратизации государственного управления гражданской авиации, управляет аэропортом Чанги, признанным лучшим аэропортом мира. Кроме того, через дочернюю структуру компания активно инвестирует средства и выступает консультантом по управлению в десятках зарубежных аэропортов по всему миру.
Свою заинтересованность в участии в тендере генеральный директор компании Changi Airports International Евгений Ган и основатель и генеральный директор BluFive Capital Хазем Бен-Гассем выразили на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и министром экономики Мариам Квривишвили в Тбилиси.
Согласно информации, опубликованной Министерством экономики, обсуждение было сосредоточено на проекте развития нового Тбилисского международного аэропорта в Вазиани, в связи с которым Changi Airports International выразила заинтересованность в сотрудничестве.
На встрече особое внимание было уделено динамике роста, наблюдаемой в секторах туризма и авиации в Грузии в последние годы. Было отмечено, что именно эта тенденция определяет заинтересованность компании в развитии аэропорта Вазиани.
Грузия в августе приступила к подготовке технико-экономического обоснования проекта международного аэропорта Вазиани, который с 2032 года сможет обслуживать до 20 миллионов пассажиров. Исследование, поддерживаемое Азиатским банком развития, проводит немецкая компания AMD Sigma.
Правительство Грузии планирует построить на территории Вазиани новый современный аэропорт международного класса и рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе.
Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна.
На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2031 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров от аэропорта Тбилиси.