https://sputnik-georgia.ru/20260917/operator-aeroporta-singapura-budet-pretendovat-na-upravlenie-aeroportom-v-vaziani-300651334.html

Оператор аэропорта Сингапура будет претендовать на управление аэропортом в Вазиани

Оператор аэропорта Сингапура будет претендовать на управление аэропортом в Вазиани

Sputnik Грузия

Правительство Грузии планирует построить на территории Вазиани новый современный аэропорт международного класса 17.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-17T22:44+0400

2026-09-17T22:44+0400

2026-09-17T23:04+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

мариам квривишвили

вазиани

сингапур

tav georgia

тбилисский международный аэропорт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23006/55/230065543_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_342bb39878f1f901574711765fe441e1.jpg

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Оператор сингапурского аэропорта – компания Changi Airports International примет участие в тендере на управление новым Тбилисским международном аэропортом в Вазиани, сообщает Министерство экономики. Changi Airport Group (CAG), созданная в 2009 году в результате корпоратизации государственного управления гражданской авиации, управляет аэропортом Чанги, признанным лучшим аэропортом мира. Кроме того, через дочернюю структуру компания активно инвестирует средства и выступает консультантом по управлению в десятках зарубежных аэропортов по всему миру. Свою заинтересованность в участии в тендере генеральный директор компании Changi Airports International Евгений Ган и основатель и генеральный директор BluFive Capital Хазем Бен-Гассем выразили на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и министром экономики Мариам Квривишвили в Тбилиси. Согласно информации, опубликованной Министерством экономики, обсуждение было сосредоточено на проекте развития нового Тбилисского международного аэропорта в Вазиани, в связи с которым Changi Airports International выразила заинтересованность в сотрудничестве. На встрече особое внимание было уделено динамике роста, наблюдаемой в секторах туризма и авиации в Грузии в последние годы. Было отмечено, что именно эта тенденция определяет заинтересованность компании в развитии аэропорта Вазиани. Грузия в августе приступила к подготовке технико-экономического обоснования проекта международного аэропорта Вазиани, который с 2032 года сможет обслуживать до 20 миллионов пассажиров. Исследование, поддерживаемое Азиатским банком развития, проводит немецкая компания AMD Sigma. Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2031 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров от аэропорта Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

вазиани

сингапур

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, мариам квривишвили, вазиани, сингапур, tav georgia, тбилисский международный аэропорт