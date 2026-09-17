https://sputnik-georgia.ru/20260917/papuashvili-natsionalnye-interesy--glavnyy-retsept-sokhraneniya-mira-v-gruzii-300641732.html

Папуашвили: национальные интересы – главный рецепт сохранения мира в Грузии

Папуашвили: национальные интересы – главный рецепт сохранения мира в Грузии

Sputnik Грузия

Правительство "Грузинской мечты" не позволит никому ставить интересы внешних сил выше национальных 17.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-17T12:51+0400

2026-09-17T12:51+0400

2026-09-17T12:51+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузия оказалась островом мира благодаря тому, что власти принимают решения, исходя из национальных интересов страны, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире телеканала "Рустави 2".В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что одной из ключевых задач правительства на сегодняшний день остается принятие решений, которые будут отвечать интересам граждан страны, непосредственно способствовать улучшению их положения и сохранению мира.По его словам, до сих пор среди граждан Грузии есть те, кто ставит интересы иностранных государств выше интересов собственной страны, выполняя их задачи и выходя на улицы с чужими флагами.В правящей партии "Грузинская мечта" неоднократно заявляли, что отдельные западные и украинские политики убеждали правительство Грузии начать военные действия в Абхазии и Южной Осетии, тем самым открыв "второй фронт" и подключившись к противостоянию с Россией.По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, отказ от подобных призывов стал одной из причин охлаждения отношений с Западом.Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта на Украине. Сначала причиной стал отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы вовлечение страны в вооруженный конфликт.Также правительство Грузии стали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, однако координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Власти Грузии отказались вводить собственные санкции против России, заявив, что от этого пострадает только Тбилиси. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Грузия и ЗападПартнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, тбилиси, ближний восток, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, политика