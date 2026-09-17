https://sputnik-georgia.ru/20260917/peskov-nazval-nedruzhestvennym-shagom-odobrenie-kongressom-ssha-novykh-antirossiyskikh-sanktsiy-300647467.html

Песков назвал недружественным шагом одобрение конгрессом США новых антироссийских санкций

Песков назвал недружественным шагом одобрение конгрессом США новых антироссийских санкций

Sputnik Грузия

Накануне в Конгрессе США был утвержден законопроект об ограничениях в отношении нефтегазового сектора России 17.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-17T14:28+0400

2026-09-17T14:28+0400

2026-09-17T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях и считает эти действия недружественным шагом со стороны американцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне Палата представителей американского Конгресса утвердила закон об ограничениях в отношении нефтегазового сектора России, в прессе это назвали "адскими санкциями". В Кремле назвали такой шаг недружественным.Он отметил, что какие-либо дополнительные санкции США в отношении России лишь усложнят поиск усилий по мирному урегулированию на Украине."Введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине", – добавил пресс-секретарь президента РФ.В разработке законопроекта об "адских санкциях" принимал участие недавно умерший сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который был ярым сторонником антироссийских санкций. Документ позволяет Вашингтону вводить стопроцентные пошлины в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа и помогающих России обходить энергетические санкции. Теперь документ будет отправлен на подпись к президенту США Дональду Трампу.Критики законопроекта отмечали, что он расширит полномочия Трампа в вопросе пошлин, что может привести к росту цен внутри США и подорвать поддержку Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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