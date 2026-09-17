https://sputnik-georgia.ru/20260917/peskov-nazval-nedruzhestvennym-shagom-odobrenie-kongressom-ssha-novykh-antirossiyskikh-sanktsiy-300647467.html
Песков назвал недружественным шагом одобрение конгрессом США новых антироссийских санкций
Песков назвал недружественным шагом одобрение конгрессом США новых антироссийских санкций
Sputnik Грузия
Накануне в Конгрессе США был утвержден законопроект об ограничениях в отношении нефтегазового сектора России 17.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-17T14:28+0400
2026-09-17T14:28+0400
2026-09-17T18:41+0400
россия
в мире
сша
украина
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/15/281539369_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_042d4e2cfde9147058d195b076e5c992.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях и считает эти действия недружественным шагом со стороны американцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне Палата представителей американского Конгресса утвердила закон об ограничениях в отношении нефтегазового сектора России, в прессе это назвали "адскими санкциями". В Кремле назвали такой шаг недружественным.Он отметил, что какие-либо дополнительные санкции США в отношении России лишь усложнят поиск усилий по мирному урегулированию на Украине."Введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине", – добавил пресс-секретарь президента РФ.В разработке законопроекта об "адских санкциях" принимал участие недавно умерший сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который был ярым сторонником антироссийских санкций. Документ позволяет Вашингтону вводить стопроцентные пошлины в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа и помогающих России обходить энергетические санкции. Теперь документ будет отправлен на подпись к президенту США Дональду Трампу.Критики законопроекта отмечали, что он расширит полномочия Трампа в вопросе пошлин, что может привести к росту цен внутри США и подорвать поддержку Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/15/281539369_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c97cf14a2aa2df58af507e44ba6df72.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, сша, украина, дмитрий песков, дональд трамп
россия, в мире, сша, украина, дмитрий песков, дональд трамп
Песков назвал недружественным шагом одобрение конгрессом США новых антироссийских санкций
14:28 17.09.2026 (обновлено: 18:41 17.09.2026)
Накануне в Конгрессе США был утвержден законопроект об ограничениях в отношении нефтегазового сектора России
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях и считает эти действия недружественным шагом со стороны американцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Палата представителей американского Конгресса утвердила закон об ограничениях в отношении нефтегазового сектора России, в прессе это назвали "адскими санкциями". В Кремле назвали такой шаг недружественным.
"Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям", – сказал Песков.
Он отметил, что какие-либо дополнительные санкции США в отношении России лишь усложнят поиск усилий по мирному урегулированию на Украине.
"Введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине", – добавил пресс-секретарь президента РФ.
В разработке законопроекта об "адских санкциях" принимал участие недавно умерший сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который был ярым сторонником антироссийских санкций. Документ позволяет Вашингтону вводить стопроцентные пошлины в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа и помогающих России обходить энергетические санкции. Теперь документ будет отправлен на подпись к президенту США Дональду Трампу.
Критики законопроекта отмечали, что он расширит полномочия Трампа в вопросе пошлин, что может привести к росту цен внутри США и подорвать поддержку Украины.