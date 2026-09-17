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Побьет все рекорды – Кобахидзе об урожае винограда в 2026 году
Побьет все рекорды – Кобахидзе об урожае винограда в 2026 году
Sputnik Грузия
Правительство ждет абсолютного рекорда по объему урожая винограда 17.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-17T14:51+0400
2026-09-17T14:51+0400
2026-09-17T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Урожай винограда в 2026 году будет рекордным, а его прием на заводах будет организован на высоком уровне, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы традиционно начались в районе Дедоплисцкаро. Сбор урожая в других муниципалитетах Кахети начнется поэтапно, в зависимости от того, когда виноград достигнет необходимых кондиций.В 2026 году цена на виноград будет полностью зависеть от его качества. Вместо прямого субсидирования государство выступит гарантом закупки излишков: весь объем, который не выкупит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем".Цена на кондиционный и неповрежденный Саперави с сахаристостью не менее 21% составляет 1,50 лари.В случае некондиционного Саперави с сахаристостью от 17 до 21% и/или частично поврежденного винограда цена составит 0,90 лари. Цена Саперави с сахаристостью менее 17% и/или поврежденного винограда определена в размере 0,30 лари.В случае винограда других сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена неповрежденного винограда с сахаристостью не менее 20% составит 1,30 лари.При сахаристости от 17 до 20% цена составит 0,80 лари, а при сахаристости менее 17% – 0,30 лари.Координационный штаб ртвели обеспечивает координацию процесса сдачи винограда. Получить информацию, связанную с ртвели, можно по номерам горячей линии: 1501 и 032 219 37 18.Сбор урожая традиционно проходит в Грузии осенью. Он стартует в Кахети в конце августа – в первых числах сентября и завершается в высокогорных регионах страны, включая Рача – родину легендарной "Хванчкары".В 2025 году винзаводы Грузии переработали рекордные за последние 30 лет 336 тысяч тонн винограда, что на 5% больше, чем в 2024 году. Свой урожай тогда сдали 22 тысячи фермеров, а их совокупный доход составил 475 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, кахети, ираклий кобахидзе
грузия, новости, экономика, кахети, ираклий кобахидзе
Побьет все рекорды – Кобахидзе об урожае винограда в 2026 году
Правительство ждет абсолютного рекорда по объему урожая винограда
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Урожай винограда в 2026 году будет рекордным, а его прием на заводах будет организован на высоком уровне, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы традиционно начались в районе Дедоплисцкаро. Сбор урожая в других муниципалитетах Кахети начнется поэтапно, в зависимости от того, когда виноград достигнет необходимых кондиций.
"По предварительному прогнозу, у нас в этом году будет рекордный урожай. В прошлом году мы также завершили с высоким показателем. Но в этом году будет абсолютный рекорд. Мы к этому готовы, в том числе в вопросе субсидий", – сказал Кобахидзе.
В 2026 году цена на виноград будет полностью зависеть от его качества. Вместо прямого субсидирования государство выступит гарантом закупки излишков: весь объем, который не выкупит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем".
Цена на кондиционный и неповрежденный Саперави с сахаристостью не менее 21% составляет 1,50 лари.
В случае некондиционного Саперави с сахаристостью от 17 до 21% и/или частично поврежденного винограда цена составит 0,90 лари. Цена Саперави с сахаристостью менее 17% и/или поврежденного винограда определена в размере 0,30 лари.
В случае винограда других сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена неповрежденного винограда с сахаристостью не менее 20% составит 1,30 лари.
При сахаристости от 17 до 20% цена составит 0,80 лари, а при сахаристости менее 17% – 0,30 лари.
Координационный штаб ртвели обеспечивает координацию процесса сдачи винограда. Получить информацию, связанную с ртвели, можно по номерам горячей линии: 1501 и 032 219 37 18.
Сбор урожая традиционно проходит в Грузии осенью. Он стартует в Кахети в конце августа – в первых числах сентября и завершается в высокогорных регионах страны, включая Рача – родину легендарной "Хванчкары".
В 2025 году винзаводы Грузии переработали рекордные за последние 30 лет 336 тысяч тонн винограда, что на 5% больше, чем в 2024 году. Свой урожай тогда сдали 22 тысячи фермеров, а их совокупный доход составил 475 млн лари.