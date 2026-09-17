https://sputnik-georgia.ru/20260917/premer-gruzii-agentstvo-po-upravleniyu-grantami-v-gruzii-zakroetsya-do-kontsa-goda-300647648.html

Премьер Грузии: Агентство по управлению грантами в Грузии закроется до конца года

Премьер Грузии: Агентство по управлению грантами в Грузии закроется до конца года

Sputnik Грузия

Неправительственные организации придумали и использовали как главный инструмент иностранной интервенции, заявил премьер 17.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-17T18:51+0400

2026-09-17T18:51+0400

2026-09-17T19:04+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

антикоррупционное бюро

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Агентство по управлению грантами в Грузии закроется до конца года, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. Государство с февраля 2025 года запустило программу финансирования НПО при помощи грантов, выделяемых из бюджета Грузии. По его словам, именно для этого в свое время придумали НПО. "Сто лет назад НПО не существовали. Затем их придумали и использовали как главный инструмент иностранной интервенции. Мы неоднократно видели такие примеры в Грузии. Поэтому создавать у нас НПО и финансировать подобные структуры неправильно. Именно поэтому мы приняли такое решение", - заявил Кобахидзе. Власти Грузии и НПО В последние годы отношения между властями Грузии и НПО ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших неправительственных организаций в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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