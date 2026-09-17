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Премьер Грузии: Агентство по управлению грантами в Грузии закроется до конца года
Премьер Грузии: Агентство по управлению грантами в Грузии закроется до конца года
Sputnik Грузия
Неправительственные организации придумали и использовали как главный инструмент иностранной интервенции, заявил премьер 17.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-17T18:51+0400
2026-09-17T18:51+0400
2026-09-17T19:04+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Агентство по управлению грантами в Грузии закроется до конца года, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. Государство с февраля 2025 года запустило программу финансирования НПО при помощи грантов, выделяемых из бюджета Грузии. По его словам, именно для этого в свое время придумали НПО. "Сто лет назад НПО не существовали. Затем их придумали и использовали как главный инструмент иностранной интервенции. Мы неоднократно видели такие примеры в Грузии. Поэтому создавать у нас НПО и финансировать подобные структуры неправильно. Именно поэтому мы приняли такое решение", - заявил Кобахидзе. Власти Грузии и НПО В последние годы отношения между властями Грузии и НПО ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших неправительственных организаций в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, антикоррупционное бюро
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, антикоррупционное бюро
Премьер Грузии: Агентство по управлению грантами в Грузии закроется до конца года
18:51 17.09.2026 (обновлено: 19:04 17.09.2026)
Неправительственные организации придумали и использовали как главный инструмент иностранной интервенции, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Агентство по управлению грантами в Грузии закроется до конца года, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам.
Государство с февраля 2025 года запустило программу финансирования НПО при помощи грантов, выделяемых из бюджета Грузии.
"НПО" — это искусственный феномен, его искусственно придумали для иностранного политического вмешательства. Когда мы создали соответствующее агентство, стало очевидно, что это так. НПО само по себе является искусственным феноменом. Единственной целью НПО может быть вмешательство одного государства в дела другого государства", - заявил Кобахидзе.
По его словам, именно для этого в свое время придумали НПО.
"Сто лет назад НПО не существовали. Затем их придумали и использовали как главный инструмент иностранной интервенции. Мы неоднократно видели такие примеры в Грузии. Поэтому создавать у нас НПО и финансировать подобные структуры неправильно. Именно поэтому мы приняли такое решение", - заявил Кобахидзе.
В последние годы отношения между властями Грузии и НПО ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших неправительственных организаций в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране.
В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций.
Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий.