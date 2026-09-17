Премьер Грузии представил нового главу СГБ личному составу
10:51 17.09.2026 (обновлено: 11:03 17.09.2026)
© Government of GeorgiaПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил личному составу СГБ нового главу ведомства Тамаза Борашвили, 16 сентября 2026 года
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Парламент страны поддержал кандидатуру Тамаза Борашвили после отставки Гелы Геладзе
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил личному составу Службы государственной безопасности нового руководителя ведомства – Тамаза Борашвили, сообщили в администрации правительства.
В среду, 16 сентября, парламент Грузии 83 голосами утвердил Тамаза Борашвили на пост главы Службы государственной безопасности. До назначения Борашвили занимал должность заместителя главы СГБ.
"Служба государственной безопасности – одна из важнейших структур, на которой держится защита интересов нашего государства и наша национальная безопасность. Конечно, вклад каждого из вас в это имеет исключительное значение, и я еще раз благодарю вас за достойную службу", – заявил Кобахидзе.
Глава правительства также поблагодарил бывшего главу СГБ Гелу Геладзе за службу.
В свою очередь, новый глава СГБ Борашвили выразил благодарность правительству и парламенту за оказанное ему доверие.
"Обещаю, что удвоенными силами, вместе с этой сильной командой, мы сделаем все для безопасности нашей страны и укрепления нашей службы, чтобы лучше решать те задачи, которые ежедневно стоят перед нашей страной в качестве вызовов. Хочу выразить огромную благодарность личному составу. Здесь нет ни одного человека, который был бы мне незнаком", – отметил Борашвили.
Биография Тамаза Борашвили тесно связана со Службой государственной безопасности. В течение многих лет он занимал должность директора Департамента государственной безопасности СГБ, а с 4 сентября 2025 года – пост заместителя главы СГБ.
Что касается бывшего главы СГБ Гелы Геладзе, то он вернулся в МВД и занял должность заместителя министра внутренних дел.