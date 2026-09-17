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Премьер Грузии представил нового главу СГБ личному составу

Премьер Грузии представил нового главу СГБ личному составу

Sputnik Грузия

Парламент страны поддержал кандидатуру Тамаза Борашвили после отставки Гелы Геладзе 17.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил личному составу Службы государственной безопасности нового руководителя ведомства – Тамаза Борашвили, сообщили в администрации правительства.В среду, 16 сентября, парламент Грузии 83 голосами утвердил Тамаза Борашвили на пост главы Службы государственной безопасности. До назначения Борашвили занимал должность заместителя главы СГБ.Глава правительства также поблагодарил бывшего главу СГБ Гелу Геладзе за службу.В свою очередь, новый глава СГБ Борашвили выразил благодарность правительству и парламенту за оказанное ему доверие.Биография Тамаза Борашвили тесно связана со Службой государственной безопасности. В течение многих лет он занимал должность директора Департамента государственной безопасности СГБ, а с 4 сентября 2025 года – пост заместителя главы СГБ.Что касается бывшего главы СГБ Гелы Геладзе, то он вернулся в МВД и занял должность заместителя министра внутренних дел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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