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Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года? Новая статистика

Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года? Новая статистика

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию за январь-август 2026 года лидером стали США 17.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-17T11:51+0400

2026-09-17T11:51+0400

2026-09-17T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-август 2026 года вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 2 550 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии. По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером стали США.В январе-августе 2026 года из России перечислено 296,9 миллиона долларов – 11,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за восемь месяцев 2026 года поступило денежных переводов на 2,6% меньше, чем за тот же период 2025 года. Перечисления из России в августе снизились Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в августе 2026 года сократились на 8,2% по сравнению с августом 2025 года и составили 295,1 миллиона долларов.В августе из России перечислено 5,07 миллиона долларов – 1,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за указанный месяц поступило денежных переводов на 87,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Сколько валюты перевели из Грузии В августе из Грузии за границу перевели 33,6 миллиона долларов, что на 5,8% меньше, чем за тот же месяц 2025 года. За восемь месяцев 2026 года из Грузии за границу перевели 285,5 миллиона долларов, что на 8,3% больше, чем за январь-август 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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