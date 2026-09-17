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Сколько составляет средняя зарплата в Грузии? Последние данные

Сколько составляет средняя зарплата в Грузии? Последние данные

Sputnik Грузия

Разница в зарплатах между Тбилиси и самым скромным по доходам регионом Рача-Лечхуми – более чем в два раза, а между зарплатами мужчин и женщин по стране –... 17.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии во втором квартале 2026 года составила 2 389,3 лари, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за апрель-июнь 2026 года составила 2 471,5 лари, что на 6,6% выше аналогичного показателя 2025 года. Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе выросла на 10,6% и составила 2 239,0 лари. Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси – 2 758,5 лари, а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети (1 235,4 лари). По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата во втором квартале 2026 года фиксируется в следующих сферах: При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться, и у мужчин зарплата выше практически во всех секторах. За отчетный период средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 856,4 лари (+7,6% за год), тогда как женщин – 1 927,0 лари (+8,9% за год). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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