https://sputnik-georgia.ru/20260917/vneshnetorgovyy-oborot-gruzii-yanvar-avgust-2026-goda-300640517.html
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-август 2026 года
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-август 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе–августе 2026 года вырос как за счет экспорта, так и импорта. 17.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-17T11:07+0400
2026-09-17T11:07+0400
2026-09-17T12:01+0400
экономика
грузия
новости
сакстат
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/0d/300101831_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_64db99b512c16fc9b2c7fe3659fa84d8.png
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе–августе 2026 года вырос как за счет экспорта, так и импорта.Экспорт составил 5,4 млрд долларов, увеличившись на 22,1%, а импорт – 12,5 млрд долларов, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/0d/300101831_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_7fdb318c46af70d7dd8ddc56cd41dbfd.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе–августе 2026 года вырос как за счет экспорта, так и импорта.
Экспорт составил 5,4 млрд долларов, увеличившись на 22,1%, а импорт – 12,5 млрд долларов, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.