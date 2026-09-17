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Внешнеторговый оборот Грузии, январь-август 2026 года

Внешнеторговый оборот Грузии, январь-август 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе–августе 2026 года вырос как за счет экспорта, так и импорта. 17.09.2026, Sputnik Грузия

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе–августе 2026 года вырос как за счет экспорта, так и импорта.Экспорт составил 5,4 млрд долларов, увеличившись на 22,1%, а импорт – 12,5 млрд долларов, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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