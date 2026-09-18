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В России проходят выборы в Государственную думу

В России проходят выборы в Государственную думу

Sputnik Грузия

Голосование продлится с 18 по 20 сентября, всего в России пройдет более 2,2 тысячи избирательных кампаний различного уровня 18.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-18T09:22+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. В России стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие кампании, совмещенные с ними в единый день голосования, сообщает РИА Новости.Первыми избирательные участки открылись в Камчатском крае и на Чукотке. Спустя час голосование началось в Магаданской области, на Сахалине и Курилах, затем – в Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области.Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Всего в России пройдет более 2,2 тысячи избирательных кампаний различного уровня. Гражданам предстоит избрать 20,7 тысячи депутатов и глав администраций.Проголосовать можно традиционным способом – с помощью бумажного бюллетеня, а также по месту нахождения после подачи соответствующего заявления. В 33 регионах будет доступно дистанционное электронное голосование. По данным главы ЦИК России Эллы Памфиловой, воспользоваться им планируют более четырех миллионов избирателей.Для ряда регионов со сложной оперативной обстановкой предусмотрен особый порядок организации голосования.Россияне, находящиеся за рубежом, смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу. За пределами страны будут работать 333 избирательных участка в 152 странах.С 30 августа в 37 регионах проходило досрочное голосование. По состоянию на 16 сентября свой голос уже отдали 203 952 избирателя, за рубежом — более 14 тысяч человек.В выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу участвуют десять партий: "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".Кроме того, голосование пройдет по 225 одномандатным округам.Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, нынешние выборы отличаются от предыдущих рядом факторов. В частности, она отметила, что в выборах в Госдуму впервые принимают участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, которые в своей цитате назвала "воссоединенными с Россией регионами".Памфилова также отметила, что трехдневный формат голосования уже стал привычным для избирателей и позволяет властям эффективнее обеспечивать безопасность избирательного процесса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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