https://sputnik-georgia.ru/20260918/300665645.html

Тогда Украина все: в США все же приняли закон о суперсанкциях против России

Тогда Украина все: в США все же приняли закон о суперсанкциях против России

Sputnik Грузия

Несмотря на то что Трампа показывают и тут, и там, — он сам по себе мальчик, то есть ему в общем плевать на Украину и на Европу, но совершенно не плевать на... 18.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-18T18:22+0400

2026-09-18T18:22+0400

2026-09-18T18:22+0400

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Как стало известно, нижняя палата конгресса США дружненько и с большим перевесом проголосовала за так называемый "законопроект сенатора Грэма*", согласно которому планируется ввести 500-процентные пошлины на весь экспорт в США из России, а также наложить 100-процентные пошлины на все страны, которые покупают российские энергоносители, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников. Этот законопроект задумывался как последнее и окончательное оружие против России, после применения которого она если и не исчезнет с политической и экономической карты мира, то как минимум объявит об унизительной капитуляции на Украине и, возможно, в качестве бонуса сменит режим и распадется.По этому поводу в родных пенатах уже начали заламывать руки и думать горькую думу, а что же теперь стране-бензоколонке делать.В связи с этим даем слово летучей пояснительной агитбригаде с комиссарскими цигарками и полным доступом к оригиналам соответствующих документов.Один из главных и тревожных вопросов со стороны широкой публики: поставит или не поставит свою финальную подпись на законе Трамп? Если поставит, на чьей стороне теперь будет американский президент, после того как он получил такую юридическую дубинку? Неужели на стороне Киева, который твердит про срочное энергетическое (а теперь и общее) перемирие, или Европы, которая хочет нанести России максимальный экономический урон?Так вот: несмотря на то что Трампа показывают и тут, и там, — он сам по себе мальчик, то есть ему в общем плевать на Украину и на Европу, но совершенно не плевать на себя лично, на свою семью и результаты выборов в США.Поэтому сразу облегчительный дисклеймер: принятый конгрессом законопроект Трамп подпишет с вероятностью в 100 процентов, чтобы взбодрить русофобское большинство американского политикума, но это не значит совершенно ничего.Хотя законопроект об "адских санкциях" вроде как со страшной силой обязывает Трампа их ввести, вашингтонская администрация после таких же адских торгов внесла в него такие поправки, которые меняют ситуацию на 180 градусов.Во-первых, 500 и 100 процентов — это не пол, а потолок, то есть Трамп может вводить санкции с процентами, дрожащими около нуля.Во-вторых, Трамп выторговал себе "исключительные полномочия" как по введению санкций, так и по предоставлению исключений из них, если эти исключения "в национальных интересах США". Единственное условие — президент должен "уведомить" об этом конгресс, но никакого одобрения этим исключениям Трампу по новому закону не нужно.В-третьих, законопроект просто намеренно напичкан юридическими двусмысленностями и неясностями: без бутылки бурбона не разберешься, что относится к президентским решениям, что — к Минфину, что — к торговым представителям США.Совершенно безответственные товарищи могут даже предположить, что в такой формулировке данный закон скорее дает Трампу возможность тормозить и отменять антироссийские санкции, нежели наоборот. Но это могут быть злые языки.Дело в том, что на самом деле вероятность введения этих санкций исчезающе мала, а в качестве орудия принуждения России к чему бы то ни было данный закон по определению работать не может и не будет, и об этом знают и Трамп, и все имеющие отношение к делу люди.И вот почему.Как мы помним, попытки ввести санкции против покупателей российской нефти были еще в 2025 году, но они закончились тем, что, например, поставки в Индию не уменьшились, а выросли на 39 процентов год к году, а доля России в индийском нефтяном импорте выросла примерно на 11 процентных пунктов и сейчас составляет минимум 45 процентов. Отличные санкции, дайте две.Мало того: Индия и Китай прямым текстом заранее (!) предупредили американцев, что будет в случае введения тарифов. В самых приличных терминах это было отражено в итоговых декларациях саммита ШОС в Бишкеке и саммита БРИКС в Нью-Дели.Помимо этого, сразу после новости об утверждении "адского" закона в конгрессе США, чтобы вообще не было разночтений, сомнений и поползновений, соответствующие заявления сделали дипломатические ведомства Индии и Китая.Индийцы заявили, что их страна "твердо привержена обеспечению энергетической безопасности 1,4 миллиарда человек" и она "продолжит обеспечивать ее за счет диверсифицированных источников и исходя из меняющейся рыночной конъюнктуры". Закадровый текст: будем покупать у кого хотим, и ничего вы нам не сделаете.В свою очередь, официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что "торговля Китая с Россией является обычным взаимовыгодным сотрудничеством, не направлена против третьих стран — и поэтому не должна прерываться либо корректироваться под внешним принуждением", то есть идите с богом и не грешите, а то может настать не ровен час.Совершенно очевидно, что эта совместная позиция была заранее согласована лидерами России, Китая, Индии — и Ирана (который держит в паре с хуситами на замке большую долю мирового нефтяного рынка), и попытка нагнуть такую компанию однозначно закончится для США очень плохо.Ведь пока у нас идет санкционный концерт, за окном идет дождь и мировой энергетический кризис: The Wall Street Journal объявил об истощении мировых нефтяных запасов, а русская нефть уже давно обогнала по цене западную (120 долларов за баррель за Urals). В Америке же цена на дизель взлетела до 800 рублей за галлон (3,7 литра), летящие за дизелем розничные цены уже грозят Трампу прямо сейчас, а если начать новые санкционные игры с Россией, то будет ну вообще совсем плохо.Впрочем, шанс на то, что Трампа продавят на введение санкций, хоть и очень мал, но он все же больше нуля.Вчера пресс-секретарь президента России Песков заявил, что "Россия считает недружественными действиями принятие в США закона об "адских санкциях", и подчеркнул, что "новые санкции США в случае их введения усложнят усилия по мирному урегулированию на Украине".Это означает одну простую вещь: если президент США введет антироссийские санкции (или не заблокирует их, если они вводятся автоматически), то завершать украинский конфликт придется уже без него: в ту же секунду дипломатия по Украине полностью и окончательно переходит из МИД России в МО России, где ни на одной бумажке нет слова "компромисс", а есть только слова "капитуляция" или "полное уничтожение".* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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