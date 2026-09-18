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Борьба с наркооборотом в Грузии: задержаны 11 человек

Борьба с наркооборотом в Грузии: задержаны 11 человек

Sputnik Грузия

Полиция изъяла подготовленные к сбыту героин, метадон, альфа-PVP, марихуану и коноплю 18.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-18T17:54+0400

2026-09-18T17:54+0400

2026-09-18T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в различных наркопреступлениях в Тбилиси и регионах Имерети и Самегрело – Земо Сванети задержали 11 человек, говорится в сообщении МВД Грузии.Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы, чье гражданство не называется.Следствие установило, что задержанные делали т. н. "закладки" наркотиков и после отправляли покупателям их фотографии и местоположение.При обыске задержанных, их квартир, а также в указанных ими местах были изъяты подготовленные к реализации различные наркотики – героин, метадон, альфа-PVP, марихуана и конопля.Также полиция обнаружила материалы для расфасовки наркотиков и деньги, предположительно полученные от их реализации.Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное хранение наркотиков в крупном размере, содействие их реализации и культивирование наркотических растений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, имерети, самегрело-земо сванети, мвд грузии, наркопреступления в грузии