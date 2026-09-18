Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260918/bryussel-vosprinimaet-gruziyu-kak-blyudo-v-menyu--spiker-parlamenta-300659190.html
Брюссель воспринимает Грузию как блюдо в меню – спикер парламента
Брюссель воспринимает Грузию как блюдо в меню – спикер парламента
Sputnik Грузия
По словам Папуашвили, Брюссель относится к странам-кандидатам как к участникам "второго сорта", за которых решения должны принимать другие 18.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-18T13:53+0400
2026-09-18T13:53+0400
политика
грузия
новости
брюссель
тбилиси
шалва папуашвили
ираклий кобахидзе
еврокомиссия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0d/300569021_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_c0bf04b4df635b13e9438a2145134fb0.jpg
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Брюссель и его сторонники воспринимают Грузию как очередное блюдо в меню, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.Исследователь и дипломат Гия Джапаридзе в соцсетях выразил мнение, что Грузия уже не в меню ЕС и ее не рассматривают серьезно.По его словам, еврокомиссары рассматривают страны-кандидаты как страны второго сорта и запрещают им взаимодействовать с MAGA или поддерживать Трампа. Ранее Папуашвили уже критиковал заявление еврокомиссара Марты Кос о связях стран-кандидатов с движением MAGA."Другими словами, они считают себя нашими хозяевами и думают, что мы недостаточно зрелы, чтобы определять, с кем нам следует взаимодействовать. Также высказывалась идея, что даже в случае принятия новых членов они будут членами второго сорта, будут иметь меньше прав, не будут иметь права вето и так далее, то есть они окажутся в меню", – сказал Папуашвили.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
брюссель
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0d/300569021_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_4508ed398ec1c97bfbce098d92105c2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, брюссель, тбилиси, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия
политика, грузия, новости, брюссель, тбилиси, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия

Брюссель воспринимает Грузию как блюдо в меню – спикер парламента

13:53 18.09.2026
© photo: Parliament of GeorgiaПредседатель парламента Грузии Шалва Папуашвили
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2026
© photo: Parliament of Georgia
Подписаться
По словам Папуашвили, Брюссель относится к странам-кандидатам как к участникам "второго сорта", за которых решения должны принимать другие
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Брюссель и его сторонники воспринимают Грузию как очередное блюдо в меню, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.
Исследователь и дипломат Гия Джапаридзе в соцсетях выразил мнение, что Грузия уже не в меню ЕС и ее не рассматривают серьезно.

"Вот как они воспринимают Грузию: мы должны подать себя на блюде бюрократам Европейского союза или Брюсселя, и это не преувеличение. Есть поговорка: „если ты не сидишь за столом, то ты в меню“, – то есть если ты неровня и не входишь в число лиц, принимающих решения, то другие будут принимать решения за тебя", – заявил спикер парламента Грузии.

По его словам, еврокомиссары рассматривают страны-кандидаты как страны второго сорта и запрещают им взаимодействовать с MAGA или поддерживать Трампа. Ранее Папуашвили уже критиковал заявление еврокомиссара Марты Кос о связях стран-кандидатов с движением MAGA.
"Другими словами, они считают себя нашими хозяевами и думают, что мы недостаточно зрелы, чтобы определять, с кем нам следует взаимодействовать. Также высказывалась идея, что даже в случае принятия новых членов они будут членами второго сорта, будут иметь меньше прав, не будут иметь права вето и так далее, то есть они окажутся в меню", – сказал Папуашвили.

Грузия и ЕС

Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0