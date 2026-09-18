https://sputnik-georgia.ru/20260918/bryussel-vosprinimaet-gruziyu-kak-blyudo-v-menyu--spiker-parlamenta-300659190.html

Брюссель воспринимает Грузию как блюдо в меню – спикер парламента

Брюссель воспринимает Грузию как блюдо в меню – спикер парламента

Sputnik Грузия

По словам Папуашвили, Брюссель относится к странам-кандидатам как к участникам "второго сорта", за которых решения должны принимать другие 18.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-18T13:53+0400

2026-09-18T13:53+0400

2026-09-18T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Брюссель и его сторонники воспринимают Грузию как очередное блюдо в меню, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.Исследователь и дипломат Гия Джапаридзе в соцсетях выразил мнение, что Грузия уже не в меню ЕС и ее не рассматривают серьезно.По его словам, еврокомиссары рассматривают страны-кандидаты как страны второго сорта и запрещают им взаимодействовать с MAGA или поддерживать Трампа. Ранее Папуашвили уже критиковал заявление еврокомиссара Марты Кос о связях стран-кандидатов с движением MAGA."Другими словами, они считают себя нашими хозяевами и думают, что мы недостаточно зрелы, чтобы определять, с кем нам следует взаимодействовать. Также высказывалась идея, что даже в случае принятия новых членов они будут членами второго сорта, будут иметь меньше прав, не будут иметь права вето и так далее, то есть они окажутся в меню", – сказал Папуашвили.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, брюссель, тбилиси, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия