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Экономика Грузии устойчива к вызовам: премьер открыл встречу глав ЦБ региона
Экономика Грузии устойчива к вызовам: премьер открыл встречу глав ЦБ региона
Sputnik Грузия
Во встрече в Тбилиси приняли участие руководители центробанков почти 15 стран 18.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-18T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе открыл масштабную встречу руководителей центральных банков региона, подчеркнув рекордный рост экономики и валютных резервов страны.Встреча глав центральных банков региона прошла при организации Национального банка Грузии и американской инвестиционной компании J.P. Morgan. Премьер Грузии в своем выступлении подчеркнул важность встречи такого масштаба и рассказал о показателях экономического роста страны, а также о динамике развития финансового сектора.По его словам, сильная динамика продолжилась и в 2026 году – за семь месяцев экономический рост составил 7,9%.Кобахидзе отметил, что из-за геополитической нестабильности, колебаний рынков и технологических сдвигов глобальная экономика сейчас быстро трансформируется. В этих условиях для стран с открытым рынком, таких как Грузия, критически важно иметь здоровую экономику и уметь быстро адаптироваться к новым сложным вызовам.Премьер Грузии отметил, что ключевыми драйверами экономического роста стали улучшение внешнего баланса и развитие финансового и транспортного секторов, а также сектора информации и коммуникаций. Он отметил макроэкономическую стабильность: в 2023-2024 годах инфляция составляла всего 1,8%, а ее рост до 5,6% в августе 2026 года вызван внешними факторами – скачком цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, с октября 2024 года валютные резервы страны удвоились и обновили исторический максимум.Глава правительства также рассказал о роли финансового сектора в экономическом прогрессе и растущем международном признании грузинских финансовых институтов. Кобахидзе отметил, что правительство Грузии продолжает работу над развитием рынков капитала и созданием еще более конкурентоспособной среды для инвестиций.На мероприятии также выступила президент Национального банка Грузии. По заявлению Натии Турнава, проведение встречи подобного формата будет способствовать углублению регионального диалога и дальнейшему развитию сотрудничества между центральными банками."J.P. Morgan уже проводил встречи подобного формата на разных континентах, и мы рады, что именно мы принимаем первое такое мероприятие в нашем регионе. Надеюсь, это заложит основу для новой традиции, и в будущем круглые столы будут принимать и другие страны региона", – заявила Турнава.Турнава отметила важность встречи в Тбилиси для обмена опытом и укрепления связей между представителями почти 15 центробанков и международных финансовых институтов. Она подчеркнула, что в условиях глобальной турбулентности экономика и финансовый сектор Грузии демонстрируют исключительную стабильность, а достигшие исторического максимума международные резервы позволяют стране эффективно справляться с внешними шоками и сохранять макроэкономическую устойчивость.В круглом столе приняли участие президенты и вице-президенты центральных банков почти 15 стран, а также представители J.P. Morgan, Всемирного банка и Азиатского банка развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, ближний восток, тбилиси, ираклий кобахидзе, натия турнава, всемирный банк
экономика, грузия, новости, ближний восток, тбилиси, ираклий кобахидзе, натия турнава, всемирный банк
Экономика Грузии устойчива к вызовам: премьер открыл встречу глав ЦБ региона
Во встрече в Тбилиси приняли участие руководители центробанков почти 15 стран
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе открыл масштабную встречу руководителей центральных банков региона, подчеркнув рекордный рост экономики и валютных резервов страны.
Встреча глав центральных банков региона прошла при организации Национального банка Грузии и американской инвестиционной компании J.P. Morgan. Премьер Грузии в своем выступлении подчеркнул важность встречи такого масштаба и рассказал о показателях экономического роста страны, а также о динамике развития финансового сектора.
"За последние пять лет Грузия продемонстрировала высокую экономическую устойчивость и сохранила стабильный рост. В 2021-2025 годах реальный валовой внутренний продукт рос в среднем на 9,3% в год, благодаря чему Грузия вошла в число самых быстрорастущих экономик в регионе и мире", – заявил Кобахидзе.
По его словам, сильная динамика продолжилась и в 2026 году – за семь месяцев экономический рост составил 7,9%.
Кобахидзе отметил, что из-за геополитической нестабильности, колебаний рынков и технологических сдвигов глобальная экономика сейчас быстро трансформируется. В этих условиях для стран с открытым рынком, таких как Грузия, критически важно иметь здоровую экономику и уметь быстро адаптироваться к новым сложным вызовам.
Премьер Грузии отметил, что ключевыми драйверами экономического роста стали улучшение внешнего баланса и развитие финансового и транспортного секторов, а также сектора информации и коммуникаций. Он отметил макроэкономическую стабильность: в 2023-2024 годах инфляция составляла всего 1,8%, а ее рост до 5,6% в августе 2026 года вызван внешними факторами – скачком цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, с октября 2024 года валютные резервы страны удвоились и обновили исторический максимум.
Глава правительства также рассказал о роли финансового сектора в экономическом прогрессе и растущем международном признании грузинских финансовых институтов. Кобахидзе отметил, что правительство Грузии продолжает работу над развитием рынков капитала и созданием еще более конкурентоспособной среды для инвестиций.
На мероприятии также выступила президент Национального банка Грузии. По заявлению Натии Турнава, проведение встречи подобного формата будет способствовать углублению регионального диалога и дальнейшему развитию сотрудничества между центральными банками.
"J.P. Morgan уже проводил встречи подобного формата на разных континентах, и мы рады, что именно мы принимаем первое такое мероприятие в нашем регионе. Надеюсь, это заложит основу для новой традиции, и в будущем круглые столы будут принимать и другие страны региона", – заявила Турнава.
Турнава отметила важность встречи в Тбилиси для обмена опытом и укрепления связей между представителями почти 15 центробанков и международных финансовых институтов. Она подчеркнула, что в условиях глобальной турбулентности экономика и финансовый сектор Грузии демонстрируют исключительную стабильность, а достигшие исторического максимума международные резервы позволяют стране эффективно справляться с внешними шоками и сохранять макроэкономическую устойчивость.
В круглом столе приняли участие президенты и вице-президенты центральных банков почти 15 стран, а также представители J.P. Morgan, Всемирного банка и Азиатского банка развития.