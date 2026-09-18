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Гипс вместо телефона – в Грузии раскрыли гениальную схему мошенничества
Гипс вместо телефона – в Грузии раскрыли гениальную схему мошенничества
Sputnik Грузия
В коробке от телефона находился кусок гипса, имитирующий мобильный телефон 18.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-18T14:54+0400
2026-09-18T14:54+0400
2026-09-18T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилиси задержали жителя Грузии по обвинению в мошенничестве с ломбардами и подделке документов, говорится в сообщении МВД.По данным ведомства, мужчина был задержан в одном из тбилисских ломбардов, когда пытался сдать телефон по поддельному коду. В ходе проверки обнаружилось, что в коробке от телефона, которую пытался сдать обвиняемый, находился кусок гипса, имитирующий мобильный телефон.Как выяснилось, мужчина вместе с сообщником за последнее время аналогичным образом сдал в ломбарды шесть коробок с гипсовыми моделями телефонов.Второй злоумышленник объявлен в розыск.Полиции удалось изъять часть средств, полученных от сдачи поддельных телефонов в ломбарды, гипсовые модели мобильных телефонов и поддельные гарантийные документы.Мужчине грозит до девяти лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве, покушении на мошенничество и подделке документов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, ломбард
происшествия, грузия, новости, тбилиси, ломбард
Гипс вместо телефона – в Грузии раскрыли гениальную схему мошенничества
В коробке от телефона находился кусок гипса, имитирующий мобильный телефон
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилиси задержали жителя Грузии по обвинению в мошенничестве с ломбардами и подделке документов, говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, мужчина был задержан в одном из тбилисских ломбардов, когда пытался сдать телефон по поддельному коду. В ходе проверки обнаружилось, что в коробке от телефона, которую пытался сдать обвиняемый, находился кусок гипса, имитирующий мобильный телефон.
Как выяснилось, мужчина вместе с сообщником за последнее время аналогичным образом сдал в ломбарды шесть коробок с гипсовыми моделями телефонов.
Второй злоумышленник объявлен в розыск.
Полиции удалось изъять часть средств, полученных от сдачи поддельных телефонов в ломбарды, гипсовые модели мобильных телефонов и поддельные гарантийные документы.
Мужчине грозит до девяти лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве, покушении на мошенничество и подделке документов.