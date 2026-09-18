https://sputnik-georgia.ru/20260918/gips-vmesto-telefona--v-gruzii-raskryli-genialnuyu-skhemu-moshennichestva-300642579.html

Гипс вместо телефона – в Грузии раскрыли гениальную схему мошенничества

Гипс вместо телефона – в Грузии раскрыли гениальную схему мошенничества

Sputnik Грузия

В коробке от телефона находился кусок гипса, имитирующий мобильный телефон 18.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-18T14:54+0400

2026-09-18T14:54+0400

2026-09-18T14:54+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

ломбард

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0c/250596952_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_8f849f5a1d79163d34117b17b723861f.jpg

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилиси задержали жителя Грузии по обвинению в мошенничестве с ломбардами и подделке документов, говорится в сообщении МВД.По данным ведомства, мужчина был задержан в одном из тбилисских ломбардов, когда пытался сдать телефон по поддельному коду. В ходе проверки обнаружилось, что в коробке от телефона, которую пытался сдать обвиняемый, находился кусок гипса, имитирующий мобильный телефон.Как выяснилось, мужчина вместе с сообщником за последнее время аналогичным образом сдал в ломбарды шесть коробок с гипсовыми моделями телефонов.Второй злоумышленник объявлен в розыск.Полиции удалось изъять часть средств, полученных от сдачи поддельных телефонов в ломбарды, гипсовые модели мобильных телефонов и поддельные гарантийные документы.Мужчине грозит до девяти лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве, покушении на мошенничество и подделке документов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, ломбард