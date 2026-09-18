https://sputnik-georgia.ru/20260918/glava-minekonomiki-gruzii-kreditovanie-v-energetike-ustanovilo-rekord-300668823.html

Глава Минэкономики Грузии: кредитование в энергетике установило рекорд

Глава Минэкономики Грузии: кредитование в энергетике установило рекорд

Sputnik Грузия

Ведется строительство 14 линий электропередачи и четырех подстанций, что в общей сложности включает развитие ЛЭП протяженностью более 587 км 18.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-18T21:09+0400

2026-09-18T21:09+0400

2026-09-18T21:09+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Банковское кредитование энергетического сектора Грузии к июлю 2026 года достигло исторического максимума в 3,2 миллиарда лари, что на 30% превышает показатели прошлого года, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Глава Минэкономики выступила на праздновании Дня энергетика, в котором приняли участие премьер и главы других ведомств страны совместно с представителями энергетического сектора. Однако, по ее словам, одного лишь роста генерации недостаточно, и для сильной энергосистемы необходима сильная сеть – система, способная принимать, передавать и безопасно управлять бóльшим объемом энергии. По ее словам, именно поэтому правительство заложило основу для запуска масштабных инфраструктурных проектов. "Ведется строительство 14 линий электропередачи и четырех подстанций, что в общей сложности включает развитие ЛЭП протяженностью более 587 км. Это та часть энергетики, которая, возможно, менее заметна для общества, но в действительности именно здесь решается, насколько быстро и надежно будет развиваться вся система", – отметила Квривишвили. Кроме того, как сказала министр, только за 2026 год энергосистема Грузии получит свыше 300 МВт новых мощностей возобновляемой энергии. Этот результат обеспечен за счет активного ввода в эксплуатацию новых объектов: к текущему моменту уже достроены три ГЭС и одна ветряная электростанция, а до конца года планируется завершить строительство еще одной гидро-, двух ветряных и трех солнечных станций. По ее словам, это обеспечит устойчивое и безопасное функционирование системы, а также расширение лимитов интеграции возобновляемой энергии. Помимо запуска новых объектов, государство реанимирует проблемные проекты, которые годами находились в тупике из-за огромных штрафов и пеней, превышавших 1 миллиард лари. Правительство приняло беспрецедентное решение об условном списании этих долгов. В результате контракты были продлены для 111 жизнеспособных проектов, что позволило вернуть стране потенциал развития мощностей объемом до 1600 МВт. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, мариам квривишвили, энергетика грузии