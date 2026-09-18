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Грузия станет хозяйкой крупного международного форума ООН по туризму и инновациям
Грузия станет хозяйкой крупного международного форума ООН по туризму и инновациям
Sputnik Грузия
В 2027 году Грузия в здании Кутаисского технологического хаба примет Инновационный форум, который пройдет под эгидой ВТО 18.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-18T22:11+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Грузия официально утверждена в качестве принимающей страны Инновационного форума Всемирной туристской организации ООН в 2027 году, заявила министр экономики и устойчиовго развития Мариам Квривишвили. Соответствующее соглашение было достигнуто в Кутаиси в ходе встречи министра экономики Мариам Квривишвили с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Шейхой Насер Аль-Нувайс. Как отметила Квривишвили, в рамках визита главы Всемирной туристской организации ООН они осмотрели Кутаисский технологический хаб, где также прошла встреча с инновационными стартапами. "Это будет очень важная инициатива и значимое международное мероприятие для нашей страны, которое поспособствует повышению узнаваемости туризма, простимулирует текущее технологическое развитие и сектор инноваций в Грузии, а также поможет местным стартапам наладить контакты с международными компаниями", – заявила Квривишвили. По ее словам, проведение данного мероприятия также даст Грузии возможность принять международные компании, что станет еще одним международным признанием для страны. Власти активно поддерживают стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, кутаиси, мариам квривишвили, оон, всемирная туристская организация
грузия, новости, туризм, кутаиси, мариам квривишвили, оон, всемирная туристская организация
Грузия станет хозяйкой крупного международного форума ООН по туризму и инновациям
В 2027 году Грузия в здании Кутаисского технологического хаба примет Инновационный форум, который пройдет под эгидой ВТО
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Грузия официально утверждена в качестве принимающей страны Инновационного форума Всемирной туристской организации ООН в 2027 году, заявила министр экономики и устойчиовго развития Мариам Квривишвили.
Соответствующее соглашение было достигнуто в Кутаиси в ходе встречи министра экономики Мариам Квривишвили с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Шейхой Насер Аль-Нувайс.
"Важно, что в рамках визита мы достигли соглашения с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН, и в 2027 году Грузия в здании Кутаисского технологического хаба примет Инновационный форум, который пройдет под эгидой Всемирной туристской организации ООН", – заявила Квривишвили.
Как отметила Квривишвили, в рамках визита главы Всемирной туристской организации ООН они осмотрели Кутаисский технологический хаб, где также прошла встреча с инновационными стартапами.
"Это будет очень важная инициатива и значимое международное мероприятие для нашей страны, которое поспособствует повышению узнаваемости туризма, простимулирует текущее технологическое развитие и сектор инноваций в Грузии, а также поможет местным стартапам наладить контакты с международными компаниями", – заявила Квривишвили.
По ее словам, проведение данного мероприятия также даст Грузии возможность принять международные компании, что станет еще одним международным признанием для страны.
Власти активно поддерживают стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.