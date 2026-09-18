https://sputnik-georgia.ru/20260918/gruziya-ustanovit-diplomaticheskie-otnosheniya-s-esche-odnoy-stranoy-300669540.html
Грузия установит дипломатические отношения с еще одной страной
Грузия установит дипломатические отношения с еще одной страной
Sputnik Грузия
Документ об установлении дипотношений между странами будет подписан в Нью-Йорке 18.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-18T23:16+0400
2026-09-18T23:16+0400
2026-09-18T23:16+0400
новости
грузия
политика
нью-йорк
ираклий кобахидзе
оон
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/01/296918821_0:170:3162:1949_1920x0_80_0_0_f7334b5fa068d77fd0ffdf52999a31ff.jpg
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Грузия намерена установить дипломатические отношения с Науру, говорится в сообщении администрации правительства Грузии. По данным администрации, документ об установлении дипотношений между странами будет подписан в Нью-Йорке, и его с грузинской стороны подпишет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Островное государство Науру станет 184 страной, с которой Грузия установит дипломатические отношения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
нью-йорк
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/01/296918821_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_c3c585d7679c8fd1e48406d39b6aaa41.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, политика, нью-йорк, ираклий кобахидзе, оон
новости, грузия, политика, нью-йорк, ираклий кобахидзе, оон
Грузия установит дипломатические отношения с еще одной страной
Документ об установлении дипотношений между странами будет подписан в Нью-Йорке
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Грузия намерена установить дипломатические отношения с Науру, говорится в сообщении администрации правительства Грузии.
По данным администрации, документ об установлении дипотношений между странами будет подписан в Нью-Йорке, и его с грузинской стороны подпишет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Островное государство Науру станет 184 страной, с которой Грузия установит дипломатические отношения.