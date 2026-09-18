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Масштаб поражает – грузинские участники МФМ-2026 рассказали о ярких моментах фестиваля

Масштаб поражает – грузинские участники МФМ-2026 рассказали о ярких моментах фестиваля

Sputnik Грузия

Делегация из Грузии в составе 40 человек под руководством лидера партии "Солидарность во имя мира" Мамуки Пипия в течение недели участвовала в Международном... 18.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-18T15:13+0400

2026-09-18T15:13+0400

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Успешно прошедшие конкурс делегаты, среди них и дети, проживали в современном кампусе молодежной столицы мира 2026 года. Екатеринбург, который также называют и столицей Урала, встретил гостей многофункциональным университетским "городом в городе". Он объединил жилые, научные, образовательные и спортивные пространства, предоставив участникам комфортные условия для работы на фестивале. Организаторы Международного фестиваля молодежи, который прошел на территории "Екатеринбург-Экспо", обеспечили иностранным участникам доступ к Wi-Fi и отключили фильтрацию трафика. Гости полностью были сосредоточены на экспозициях фестиваля, которые в полной мере раскрыли потенциал и возможности современной и высокотехнологичной России. На открытии МФМ 2026 к участникам обратился президент России Владимир Путин, а на закрытии выступил Сергей Лавров. За ходом фестиваля ежедневно следил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета Сергей Кириенко, отметивший, что МФМ 2026 в Екатеринбурге сломал стереотипы о России и ее молодежи. Только число просмотров видео- и фотоинформации с Международного фестиваля молодежи в мире перевалило за 1,5 миллиарда. Уже в первые дни фестиваля экспозиции посетили 12 тысяч человек, огромный интерес вызвал и гастрофестиваль, собравший 15,5 тысячи зрителей – количество приготовленных порций там превысило 45 тысяч при первоначальном плане в 20 тысяч. Молодой активист из Грузии Фарид Исмайлов, который имеет немалый опыт участия в молодежных форумах, подчеркнул, что его очень впечатлила возможность общения на фестивале с участниками из 191 страны. "Масштаб события поражает. Для меня большая честь быть частью этого глобального диалога. За эти дни, проведенные на фестивале, я нашел новых друзей, услышал десятки уникальных историй. И понял одно: несмотря на разные культуры, нас объединяют общие мечты и желание созидать! Уношу отсюда море вдохновения, крутые идеи и отличное настроение. Екатеринбург, спасибо за этот опыт!" – отметил Исмайлов. В свою очередь руководитель грузинской делегации Мамука Пипия провел многочисленные встречи, обсуждая тему развития молодежного движения. Он отметил, что фестиваль организован великолепно: "Нашу делегацию, состоящую из представителей разных регионов страны и разных национальностей, очень хорошо приняли на фестивале. Вы знаете, что Грузия многонациональная и многоконфессиональная страна". Пипия отметил, что на фестивале много направлений, и молодежи особенно нравятся новые технологии, искусственный интеллект, тема сохранения исторической памяти... Руководитель делегации из Грузии выступил на двух панелях. Он принял участие в дискуссии "Общие победы", посвященной исторической памяти, культуре, науке , инженерии. А также выступил на панели АНО "Евразия" вместе с вице-спикером Госдумы Борисом Чернышевым. Участница фестиваля молодежи Наталья Киртадзе поделилась с нами своими впечатлениями: "Среди мероприятий мне больше всего понравились встречи с основателями фестиваля, потому что было очень интересно узнать об их опыте и видении. Также мне запомнились концерты: там царила прекрасная атмосфера, а знакомство с участниками из разных стран и совместное веселье сделали фестиваль еще более особенным". Участники из Грузии посетили сотни событий, посвященных семи тематическим направлениям – от науки и технологий до спорта и культуры. "Покидаю Екатеринбург с грустью, чувствую и усталость, но это приятная усталость", – говорит педагог Карине Аракелян из Ниноцминда. Для многих самым ярким событием стала церемония закрытия, организованная арт-кластером "Таврида.АРТ", где одним из ведущих стал Николай Цискаридзе. В программе прозвучала "Аллилуйя любви" на шести официальных языках ООН в многочисленных активностях. На сцене находились более тысячи артистов. За время МФМ участники посетили 27 тысяч выездных экскурсий по Екатеринбургу и его окрестностям. На итоговой встрече с участниками фестиваля Сергей Кириенко сказал, что молодежь со всего мира продемонстрировала, "каким может быть идеальный многополярный мир – не на словах и в дискуссиях, а на деле". "То, что происходило в эти пять дней на фестивале в Екатеринбурге, не исчезнет. Выставка, к сожалению, заканчивается, но остаемся мы, гости изменившиеся. Для всех ребят из 191 страны Россия перестала быть неодушевленной историей… Это была невероятно сложная задача – в такие короткие сроки создать такую выставку, суметь все это передать. Этот проект каждого из вас сделал сильнее".

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новости, грузия, россия, грузино-российские отношения, екатеринбург