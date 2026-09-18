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Массовое отравление в детских садах Тбилиси – следствие проверяет поставщиков продуктов

Массовое отравление в детских садах Тбилиси – следствие проверяет поставщиков продуктов

Sputnik Грузия

Обыски прошли в четырех детских садах и трех компаниях – поставщиках продуктов питания, следователи устанавливают источник интоксикации 18.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-18T11:51+0400

2026-09-18T11:51+0400

2026-09-18T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Следственная служба Министерства финансов Грузии начала масштабное расследование и провела обыски у поставщиков продуктов после того, как в 20 детских садах Тбилиси отравились 55 воспитанников и один воспитатель, говорится в сообщении ведомства.Следственная служба незамедлительно начала расследование по факту интоксикации воспитанников и воспитателя в детских садах Тбилиси после получения сообщения. Следствие ведется по факту изготовления или реализации продукции, опасной для жизни или здоровья человека, что создало угрозу жизни или здоровью людей.Как сказано в заявлении Следственной службы, за медицинской помощью пострадавшие обратились в шесть медицинских учреждений, расположенных в столице.В рамках следствия уже опрошено более 50 законных представителей воспитанников и сотрудников медицинских учреждений."В целях своевременного установления обстоятельств дела следственные и процессуальные действия, в том числе обыски, на протяжении всей ночи интенсивно велись в четырех детских садах и трех компаниях – поставщиках продуктов питания для детских садов", – сказано в сообщении.Как отметило ведомство, следственные действия осуществляются в тесном сотрудничестве с соответствующими подразделениями МВД и Национальным агентством продовольствия. В мероприятиях по проведению обысков также принимают участие представители Национального агентства продовольствия.По предварительным данным, причиной отравления могла стать бактериальная инфекция, попавшая в организм пострадавших через продукты питания в детских садах. Какой именно продукт стал причиной интоксикации, будет установлено в результате соответствующей экспертизы.В ведомстве отмечают, что следствие продолжается: из детских садов, где были зафиксированы случаи отравления, изымаются продукты питания, документы и другие важные для дела улики.Обо всех новых деталях и результатах следствия правоохранители обещают оперативно информировать общественность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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