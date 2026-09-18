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Массовое отравление в детских садах Тбилиси – следствие проверяет поставщиков продуктов
Массовое отравление в детских садах Тбилиси – следствие проверяет поставщиков продуктов
Sputnik Грузия
Обыски прошли в четырех детских садах и трех компаниях – поставщиках продуктов питания, следователи устанавливают источник интоксикации 18.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-18T11:51+0400
2026-09-18T11:51+0400
2026-09-18T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Следственная служба Министерства финансов Грузии начала масштабное расследование и провела обыски у поставщиков продуктов после того, как в 20 детских садах Тбилиси отравились 55 воспитанников и один воспитатель, говорится в сообщении ведомства.Следственная служба незамедлительно начала расследование по факту интоксикации воспитанников и воспитателя в детских садах Тбилиси после получения сообщения. Следствие ведется по факту изготовления или реализации продукции, опасной для жизни или здоровья человека, что создало угрозу жизни или здоровью людей.Как сказано в заявлении Следственной службы, за медицинской помощью пострадавшие обратились в шесть медицинских учреждений, расположенных в столице.В рамках следствия уже опрошено более 50 законных представителей воспитанников и сотрудников медицинских учреждений."В целях своевременного установления обстоятельств дела следственные и процессуальные действия, в том числе обыски, на протяжении всей ночи интенсивно велись в четырех детских садах и трех компаниях – поставщиках продуктов питания для детских садов", – сказано в сообщении.Как отметило ведомство, следственные действия осуществляются в тесном сотрудничестве с соответствующими подразделениями МВД и Национальным агентством продовольствия. В мероприятиях по проведению обысков также принимают участие представители Национального агентства продовольствия.По предварительным данным, причиной отравления могла стать бактериальная инфекция, попавшая в организм пострадавших через продукты питания в детских садах. Какой именно продукт стал причиной интоксикации, будет установлено в результате соответствующей экспертизы.В ведомстве отмечают, что следствие продолжается: из детских садов, где были зафиксированы случаи отравления, изымаются продукты питания, документы и другие важные для дела улики.Обо всех новых деталях и результатах следствия правоохранители обещают оперативно информировать общественность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Массовое отравление в детских садах Тбилиси – следствие проверяет поставщиков продуктов
Обыски прошли в четырех детских садах и трех компаниях – поставщиках продуктов питания, следователи устанавливают источник интоксикации
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Следственная служба Министерства финансов Грузии начала масштабное расследование и провела обыски у поставщиков продуктов после того, как в 20 детских садах Тбилиси отравились 55 воспитанников и один воспитатель, говорится в сообщении ведомства.
Следственная служба незамедлительно начала расследование по факту интоксикации воспитанников и воспитателя в детских садах Тбилиси после получения сообщения. Следствие ведется по факту изготовления или реализации продукции, опасной для жизни или здоровья человека, что создало угрозу жизни или здоровью людей.
"По имеющейся на данном этапе информации, признаки интоксикации отмечаются у 55 воспитанников и 1 воспитателя в 20 детских садах, расположенных в Тбилиси", – говорится в сообщении.
Как сказано в заявлении Следственной службы, за медицинской помощью пострадавшие обратились в шесть медицинских учреждений, расположенных в столице.
В рамках следствия уже опрошено более 50 законных представителей воспитанников и сотрудников медицинских учреждений.
"В целях своевременного установления обстоятельств дела следственные и процессуальные действия, в том числе обыски, на протяжении всей ночи интенсивно велись в четырех детских садах и трех компаниях – поставщиках продуктов питания для детских садов", – сказано в сообщении.
Как отметило ведомство, следственные действия осуществляются в тесном сотрудничестве с соответствующими подразделениями МВД и Национальным агентством продовольствия. В мероприятиях по проведению обысков также принимают участие представители Национального агентства продовольствия.
По предварительным данным, причиной отравления могла стать бактериальная инфекция, попавшая в организм пострадавших через продукты питания в детских садах. Какой именно продукт стал причиной интоксикации, будет установлено в результате соответствующей экспертизы.
В ведомстве отмечают, что следствие продолжается: из детских садов, где были зафиксированы случаи отравления, изымаются продукты питания, документы и другие важные для дела улики.
Обо всех новых деталях и результатах следствия правоохранители обещают оперативно информировать общественность.