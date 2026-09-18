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Массовое отравление в детских садах Тбилиси – закрылось семь садов
Массовое отравление в детских садах Тбилиси – закрылось семь садов
Sputnik Грузия
После массового отравления воспитанников временно закрылись семь из 190 детских садов Тбилиси 18.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-18T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Из-за случая массового отравления в детских садах Тбилиси закрылись 7 из 190 дошкольных учреждений столицы, говорится в сообщении Агентства детских садов.Следственная служба Министерства финансов Грузии начала масштабное расследование и провела обыски у поставщиков продуктов после того, как в 20 детских садах Тбилиси отравились 55 воспитанников и один воспитатель."Агентство вместе со всеми соответствующими службами, в том числе службой эпидемиологического надзора, Агентством продовольствия, Следственной службой министерства финансов и Национальным центром контроля заболеваний, проводит все необходимые мероприятия", – отмечается в заявлении.По предварительным данным, причиной отравления могла стать бактериальная инфекция, попавшая в организм пострадавших через продукты питания в детских садах. Какой именно продукт стал причиной интоксикации, будет установлено в результате соответствующей экспертизы.Поставщиками продуктов в детские сады являются частные компании, которых отбирают в результате тендера.В Следственной службе отмечают, что расследование по делу продолжается: из детских садов, где были зафиксированы случаи отравления, изымаются продукты питания, документы и другие важные для дела улики.После получения предварительных данных Следственная служба и Агентство продовольствия обнародуют результаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
Массовое отравление в детских садах Тбилиси – закрылось семь садов
16:56 18.09.2026 (обновлено: 16:58 18.09.2026)
После массового отравления воспитанников временно закрылись семь из 190 детских садов Тбилиси
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Из-за случая массового отравления в детских садах Тбилиси закрылись 7 из 190 дошкольных учреждений столицы, говорится в сообщении Агентства детских садов.
Следственная служба Министерства финансов Грузии начала масштабное расследование и провела обыски у поставщиков продуктов после того, как в 20 детских садах Тбилиси отравились 55 воспитанников и один воспитатель.
"Агентство вместе со всеми соответствующими службами, в том числе службой эпидемиологического надзора, Агентством продовольствия, Следственной службой министерства финансов и Национальным центром контроля заболеваний, проводит все необходимые мероприятия", – отмечается в заявлении.
По предварительным данным, причиной отравления могла стать бактериальная инфекция, попавшая в организм пострадавших через продукты питания в детских садах. Какой именно продукт стал причиной интоксикации, будет установлено в результате соответствующей экспертизы.
Поставщиками продуктов в детские сады являются частные компании, которых отбирают в результате тендера.
В Следственной службе отмечают, что расследование по делу продолжается: из детских садов, где были зафиксированы случаи отравления, изымаются продукты питания, документы и другие важные для дела улики.
После получения предварительных данных Следственная служба и Агентство продовольствия обнародуют результаты.