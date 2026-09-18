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Неофициальный посол: Владимир Хомерики и российско-грузинские связи

Неофициальный посол: Владимир Хомерики и российско-грузинские связи

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, политолог, глава Объединения правозащитников Грузии и гендиректор ИА "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе делится историей о человеке, чей... 18.09.2026, Sputnik Грузия

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Колумнист Sputnik Грузия, политолог, глава Объединения правозащитников Грузии и гендиректор ИА "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе делится историей о человеке, чей многолетний жизненный путь стал ярким примером преданного созидания и укрепления культурных и духовных мостов между Россией и Грузией Я знаю Владимира Хомерики много лет. Знаком хорошо — настолько, что могу позволить себе говорить о нем не только уважительно, но и честно. А честно — это так: передо мной человек, который большую часть сознательной жизни провел, пытаясь доказать две вещи, кажущиеся взаимоисключающими: что он настоящий грузин и что он настоящий россиянин. И что удивительно, ему это удается. Не потому, что он хитрит или лавирует, а потому что просто не понимает, почему нужно выбирать. В декабре ему исполняется семьдесят пять. Дата, которая заставляет оглянуться и попытаться увидеть общую картину. Когда я пытаюсь это сделать, получается не биография. Получается карта — линии влияния, которые сходятся в одной точке на Никитском бульваре в Москве, проходят через Тбилиси, Батуми, Минск, Ташкент и еще десяток столиц, и каждая из этих линий — живая, работающая, не оборванная даже тогда, когда официальные контакты между странами становились почти невозможными. В России нет должности "посол Грузии без диппаспорта". Но если бы она существовала, Хомерики занимал бы ее по праву. К нему идут грузины, у которых проблемы с документами. К нему идут грузины, у которых проблемы и которым некуда больше пойти. И он не отправляет их по инстанциям — он берет трубку и звонит. Иногда в администрацию президента. Иногда в Совет Федерации. Иногда просто знакомому адвокату. И проблема, которая казалась неразрешимой, находит решение. Я видел это не раз. Человек приходит к нему — растерянный, напуганный, с мятой бумажкой в руке. Уходит — с планом действий и ощущением, что кто-то заступился. Это не благотворительность в привычном смысле. Это нечто более редкое — чувство ответственности за своих, которое Хомерики несет как личное, а не общественное бремя. Он не объявляет об этом в пресс-релизах. Он просто это делает. В 2012 году ЦИК России опубликовал список доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. Среди фамилий — Владимир Хомерики. Статус доверенного лица в российской политической системе означает, что человек лично отобран кандидатом и уполномочен представлять его интересы в публичном пространстве. Хомерики остается доверенным лицом президента и по сей день — этот титул регулярно фигурирует в его официальных представлениях, от Евразийского конгресса народной дипломатии до заседаний Общественной палаты ЕАЭС. Но доверие — не единственный ресурс. Хомерики встроен в государственную машину не как винтик, а как механизм, который эта машина сама признает полезным: член научно-экспертного совета ЦИК РФ, член комиссии по миграционной политике Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Координационного совета мигрантских сообществ России. К 75-летию Хомерики подходит с набором государственных наград, которому позавидует иной посол. В 2002 году правительство Грузии удостоило его ордена Чести — одной из высших государственных наград страны. В 1994 году, когда Хомерики работал в Узбекистане заместителем председателя Ташкентского горисполкома и возглавлял Совет руководителей национальных диаспор республики, президент Ислам Каримов лично вручил ему Орден Дружбы — "Дустлик", высшую награду Узбекистана за вклад в укрепление межнационального согласия. В России Хомерики награжден медалью "За заслуги" МЧС РФ, медалью Кулибина, удостоен звания "Заслуженный инженер России". В его активе — большие золотые медали инженерных академий Армении, Беларуси и Украины, звание "Почетный инженер Казахстана". Каждая из этих наград — не декорация, а отражение конкретного вклада в двусторонние отношения. Я иногда думаю: что чувствует человек, получивший орден Чести от страны, которая потом не пускает его на родину? В 2021 году Хомерики попытался прилететь в Батуми — город, где он родился, где проживают его близкие родственники и где находятся могилы его родителей. Грузинские пограничники отказались его пропустить без объяснения причин. Член Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод тогда призвал МИД России заступиться за общественного деятеля, кавалера ордена Чести Грузии, которого не пустили на родину. Этот эпизод — лучшая иллюстрация того, с чем приходится работать людям народной дипломатии: официальные каналы могут закрыться в любой момент, и тогда единственным мостом остается личное доверие. Но Хомерики не обижен. Обиженным он не бывает никогда — это, пожалуй, одна из его самых поразительных черт. Он злится, он негодует, он пишет гневные обращения — но обиды у него нет. Есть боль. А боль — другое дело. Бальзак говорил, что нельзя любить два Отечества. Хомерики бы с ним поспорил — но не стал бы. Он просто живет так, будто это возможно. Юрий Лужков был одним из немногих российских политиков первого эшелона, кто открыто говорил о любви к Грузии. Его эссе "О любви", изданное в 2007 году на русском и грузинском языках, стало политическим жестом в разгар дипломатического кризиса между двумя странами. За этим жестом стояла реальная сеть грузинской общины Москвы, с которой градоначальник поддерживал тесные отношения. В этой сети Хомерики занимал одно из ключевых мест. Первый вице-президент Общества грузин в России (образованного в 1991 году), президент Фонда "Единение русского и грузинского народа" — он был тем человеком, через которого московская власть и грузинская диаспора находили общий язык. В Москве, которую строил Лужков, грузины были не просто приезжими — они были частью городской ткани. Сохранение этой ткани в моменты, когда межгосударственные отношения заходили в тупик, — во многом заслуга людей вроде Хомерики. С публицистами и общественными деятелями Владимиром Хомяковым и Аскарбием Аджигиреевым Хомерики связан не просто знакомством, а совместным делом. В 2016 году они вместе стояли у истоков "Русско-кавказской инициативы" — общественного движения, которое поставило перед собой цель закрепить государствообразующий статус русского народа и одновременно укрепить союз русских и кавказских народов в едином государстве. Инициатива родилась в Майкопе, в Адыгее, на совместном заседании организации "Старейшины Адыги" и Изборского клуба, и быстро получила поддержку национальных объединений Москвы, Санкт-Петербурга и северокавказских республик. Хомерики формулировал суть просто: "Кавказцы — мудрый народ. Они понимают, что маленьким государствам без того объединяющего стержня, который создал великую Россию, не прожить. Если не будет России, то не останется этих государств". Это сотрудничество имело прямой практический выход: в Общественной палате РФ прошел экспертный круглый стол по теме инициативы, а в Государственной думе с ее идеей выступил режиссер Владимир Бортко. Для Хомерики это был не абстрактный проект — это была практическая работа по сохранению той многонациональной ткани, без которой, как он убежден, Россия перестанет быть Россией. Ярко проявил себя Владимир Хомерики и как организатор масштабных исторических проектов. В 2007 году он руководил подготовкой мероприятий, посвященных 195-летию Бородинского сражения. По его инициативе в Московском Доме национальностей прошел целый комплекс акций, а также были организованы памятные выезды на Бородинское поле, к местам последнего проживания и первичного захоронения генерала Петра Багратиони. В Москве под его эгидой прошел круглый стол, где отдельно разбирали роль грузинских генералов в Отечественной войне 1812 года, а также состоялись фотовыставка "Бессмертен тот, Отечество кто спас" и уникальная документальная экспозиция с письмами Петра Багратиони на грузинском языке. При этом Хомерики проявил себя не только как вдохновитель культурно-просветительской программы, но и как активный участник дипломатического протокола. В торжественных мероприятиях приняло участие посольство Франции, дипломатам которого Владимир Георгиевич преподнес статуэтку генерала Багратиони. Этот подарок нес в себе глубокий посыл: "Чтобы помнили" — как символ нерушимой исторической памяти. Владимир Хомерики придает огромное значение сохранению общей исторической памяти России и Грузии. Неоднократно проводил мероприятия, посвященные датам подписания и значения Георгиевского трактата для Грузии. На торжественном мероприятии, проведенном 7 августа 2008 года, накануне грузино-осетинского конфликта 08.08.2008, он, подводя итоги, отметил, "что России и Грузии необходимо сесть за стол переговоров и подписать "Новый Георгиевский трактат" во имя сохранения территориальной целостности Грузии и суверенитета. Связи Хомерики с Беларусью и лично с Александром Лукашенко выстроены через несколько этажей. Институциональный — как почетный председатель Общественной палаты стран ЕАЭС, Хомерики работает с белорусскими коллегами в рамках евразийской интеграции. Профессиональный — большая золотая медаль Инженерной академии Беларуси. И, главное, политический — Хомерики последовательно и публично защищает Союзное государство России и Беларуси. В сентябре 2020 года, когда Беларусь переживала острый политический кризис, а заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что Вашингтон не позволит Москве "открыто вмешиваться в дела Белоруссии", Хомерики дал жесткий ответ: "Россия и Белоруссия входят в единое Союзное государство, поэтому никто извне не может вмешиваться в их внутренние дела". Он подчеркнул, что Россия как гарант Союзного государства и ОДКБ должна принять все меры, чтобы никто не посмел вмешиваться не только в дела этих государственных институтов, но и в дела всего постсоветского пространства. Это была не просто декларация. Хомерики выступал на евразийских площадках в Минске, работал с белорусской стороной через структуры ЕАЭС, и его голос — голос доверенного лица российского президента — звучал в Минске как голос союзника, а не наблюдателя. Когда я слышу, как он говорит о Беларуси, то вижу тот же темперамент, что и в разговорах о Грузии: человек, для которого "союз" — не бюрократический термин, а личное обязательство. Главная ценность Хомерики — в том, что он не просто говорит, он делает. И делает конкретно. Вот лишь несколько примеров. Центр грузинского языка и культуры в Пятигорске. В октябре 2019 года в Пятигорском государственном университете открылся Центр грузинского языка и культуры — шестнадцатый по счету в системе культурных центров вуза. Хомерики лично участвовал в церемонии открытия и разрезал ленточку. "Я благодарю ваш вуз за создание Центра грузинского языка и культуры, это очень важное звено, которого недоставало для укрепления российско-грузинских связей, для возобновления той дружбы, которая длилась веками", — сказал он тогда. Мемориал на Поклонной горе. В декабре 2010 года, через год после того как грузинские власти взорвали Мемориал воинской славы в Кутаиси, в Москве на Поклонной горе открыли памятник "В борьбе против фашизма мы были вместе". Хомерики был среди тех, кто инициировал и поддержал создание этого мемориала. "Мемориал подчеркивает единство российского и грузинского народов, которые вместе сражались на полях Великой Отечественной войны ради одной победы", — отметил он. На открытии присутствовал и Владимир Путин, который сказал: "Никто не в силах рассорить и ожесточить российский и грузинский народы". Правозащитная миссия в Липецкой области. В апреле 2015 года Хомерики вместе с грузинским правозащитником Кобой Карчава посетил исправительные колонии Липецкой области, чтобы проверить условия содержания грузинских заключенных и обеспечить соблюдение их прав. Он передал в библиотеки девяти этих учреждений 20 сборников "Шедевры грузинской поэзии в переводах русских поэтов", выпущенных под его редакцией, а также икону Иверской Божьей Матери, привезенную из Грузии и освященную Патриархом Илией II. Этот эпизод трогает меня каждый раз, когда я о нем думаю: человек несет икону грузинской Богородицы в русскую колонию — не для проповеди, а для того, чтобы грузинские парни, сидящие за сотни километров от дома, не чувствовали себя забытыми. Обращение к Патриарху и министру культуры Грузии. В 2012 году Хомерики направил послание Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II и министру культуры Грузии Гураму Одишария, призвав закрыть на территории Грузии музеи советской и российской оккупации, функционирование которых наносит "непомерный вред грузино-российским отношениям". Грузинский культурный центр в СССР. Еще в 1987 году — за четыре года до распада Союза — Хомерики создал Грузинский национально-культурный центр в СССР, первое в стране легальное учреждение, представлявшее интересы грузинской диаспоры. Народная дипломатия без границ. В октябре 2019 года в грузинском Ахалцихе была создана общественная организация "Народная дипломатия без границ", целью которой стало урегулирование российско-грузинских отношений через общественные каналы. Хомерики выступил на презентации, и одна из первых конкретных инициатив — приглашение 50 российских детей отдохнуть в Грузии за счет грузинской стороны — была вручена ему лично для передачи в администрацию президента России. Мелочь? Нет. Когда государства молчат, даже пятьдесят детских путевок — это политика. Список политиков, с которыми Хомерики взаимодействовал по линии общественной и парламентской дипломатии, впечатляет. Сергей Миронов, председатель Совета Федерации, лично встречался с Хомерики для обсуждения российско-грузинских отношений. В феврале 2009 года, через полгода после августовской войны, Миронов на встрече с Хомерики заявил: "Россия не воевала, не воюет и никогда не будет воевать с грузинским народом". И добавил: "Одна из ярких черт традиционной российской культуры — это грузинофилия, непреходящая симпатия к грузинскому народу и грузинской культуре". Владимир Хомерики — не политик в классическом смысле. Он не избирался, не управлял министерствами, не подписывал международных договоров. Но он делает то, что не под силу ни одному министерству: сохраняет человеческую связь между народами, которую политика годами пытается разорвать. Я видел, как он отвечает на звонки от незнакомых грузин, которые нашли его номер через кого-то из знакомых знакомых. Не отказывает. Слушает. Записывает. Звонит. Это не работа — это призвание, которое не отключается в выходные и не уходит в отпуск. "Россиянин и грузин" — не формула двойного гражданства. Это самоназвание человека, который отказывается выбирать. Семьдесят пять лет — возраст, когда принято подводить итоги. Но в случае Хомерики итоги подводить рано: Евразийский конгресс народной дипломатии продолжает работу, Фонд "Единение русского и грузинского народа" действует, а его обращения к грузинскому народу звучат с такой же силой, как и двадцать лет назад. Может быть, именно такие упрямые люди — те, кто верит в дружбу народов всерьез, — сейчас нужнее всего.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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