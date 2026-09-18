https://sputnik-georgia.ru/20260918/pervyy-vserossiyskiy-diktant-po-gruzinskomu-yazyku-proydet-17-oktyabrya-300661996.html

Первый всероссийский диктант по грузинскому языку пройдет 17 октября

Первый всероссийский диктант по грузинскому языку пройдет 17 октября

Sputnik Грузия

Организаторы планируют сделать диктант регулярным, привлекая к его проведению грузинские автономии, образовательные учреждения и региональные организации по... 18.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-18T14:14+0400

2026-09-18T14:14+0400

2026-09-18T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Первый всероссийский диктант по грузинскому языку пройдет 17 октября в онлайн- и офлайн-форматах, сообщили организаторы мероприятия.Проект запускает Грузинская ФНКА совместно с Домом народов России. Его основными целями станут сохранение самобытности российских грузин, а также популяризация грузинского языка и литературы.Мероприятие будет проводиться на грузинском и русском языках. Принять участие смогут все желающие независимо от уровня владения грузинским языком.К реализации проекта планируется привлечь территориальные управления ФАДН России, местные грузинские национально-культурные автономии, региональные отделения Ассамблеи народов России, Дома дружбы, образовательные учреждения и другие профильные организации.Офлайн-площадки будут организованы в разных регионах России. Конкретные места проведения диктанта, а также ссылки для онлайн-участия организаторы опубликуют позднее. Регистрация участников уже открыта.Как отметил представитель Грузинской ФНКА России Давид Цецхладзе, запуску проекта предшествует первое празднование Дня языков народов России, учрежденного указом президента РФ Владимира Путина. Он будет отмечаться ежегодно 8 сентября."Новый диктант станет достойным вкладом в укрепление языкового многообразия нашей страны", – заявил Цецхладзе.Организаторы планируют сделать Всероссийский диктант по грузинскому языку регулярным проектом и проводить его несколько раз в год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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