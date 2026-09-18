https://sputnik-georgia.ru/20260918/premer-ministr-gruzii-nazval-glavnuyu-prichinu-rosta-ekonomiki-300665463.html

Премьер-министр Грузии назвал главную причину роста экономики

Премьер-министр Грузии назвал главную причину роста экономики

Sputnik Грузия

Показатель реального роста ВВП в июле 2026 года составил 8% 18.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-18T18:55+0400

2026-09-18T18:55+0400

2026-09-18T18:55+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Грузии удается сохранить высокие темпы роста экономики при неблагоприятной ситуации в регионе, и главная причина – искоренение коррупции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Показатель реального роста ВВП в июле 2026 года составил 8%. Средний показатель реального роста экономики в январе-июле 2026 года составил 7,9%. Он отметил, что за семь месяцев экономика Грузии выросла на 7,9%, это означает, что страна поддерживаем темпы экономического развития страны с 2021 года. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июле 2026 года внесли сферы перерабатывающей промышленности, транспорта и складирования, строительства, информации и коммуникации, а также финансовой и страховой деятельности. Спад зафиксирован в сфере строительства. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе