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Премьер-министр Грузии назвал главную причину роста экономики
Премьер-министр Грузии назвал главную причину роста экономики
Sputnik Грузия
Показатель реального роста ВВП в июле 2026 года составил 8% 18.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-18T18:55+0400
2026-09-18T18:55+0400
2026-09-18T18:55+0400
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Грузии удается сохранить высокие темпы роста экономики при неблагоприятной ситуации в регионе, и главная причина – искоренение коррупции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Показатель реального роста ВВП в июле 2026 года составил 8%. Средний показатель реального роста экономики в январе-июле 2026 года составил 7,9%. Он отметил, что за семь месяцев экономика Грузии выросла на 7,9%, это означает, что страна поддерживаем темпы экономического развития страны с 2021 года. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июле 2026 года внесли сферы перерабатывающей промышленности, транспорта и складирования, строительства, информации и коммуникации, а также финансовой и страховой деятельности. Спад зафиксирован в сфере строительства. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе
Премьер-министр Грузии назвал главную причину роста экономики
Показатель реального роста ВВП в июле 2026 года составил 8%
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Грузии удается сохранить высокие темпы роста экономики при неблагоприятной ситуации в регионе, и главная причина – искоренение коррупции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Показатель реального роста ВВП в июле 2026 года составил 8%. Средний показатель реального роста экономики в январе-июле 2026 года составил 7,9%.
"В целом регион находится в неблагоприятной экономической ситуации, но даже на этом фоне нам удается улучшить прошлогодний высокий показатель. Одна из главных причин – то, что нам удалось полностью искоренить коррупцию на высших уровнях власти, а полное искоренение коррупции помогает поддерживать темпы экономического роста", – сказал Кобахидзе.
Он отметил, что за семь месяцев экономика Грузии выросла на 7,9%, это означает, что страна поддерживаем темпы экономического развития страны с 2021 года.
По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июле 2026 года внесли сферы перерабатывающей промышленности, транспорта и складирования, строительства, информации и коммуникации, а также финансовой и страховой деятельности.
Спад зафиксирован в сфере строительства.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.