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"Прогулки с великими" и новые имена: вечер "Русского клуба" в Тбилиси

"Прогулки с великими" и новые имена: вечер "Русского клуба" в Тбилиси

Sputnik Грузия

В Тбилисском государственном русском театре имени А.С. Грибоедова прошел вечер-презентация новых культурных и просветительских проектов "Русского клуба" 18.09.2026, Sputnik Грузия

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Публике были представлены сразу несколько знаковых новинок. Авторы лично презентовали очередные издания из популярной книжной серии "РК" "Русские в Грузии". Издательский проект был осуществлен при поддержке Фонда "Русский мир".Яркой частью вечера стала презентация кинопроектов.Режиссер театра и кино Левон Узунян представил зрителям 14-ю и 15-ю серии своего известного просветительского документального цикла "Прогулки с великими". Новые эпизоды посвящены жизни и творчеству выдающегося композитора Микаэла Таривердиева и поэта Арсения Тарковского. Также организаторы презентовали специальный литературный выпуск журнала "Русский клуб". Вечер объединил писателей, художников, ученых и почитателей искусства, став важным событием в культурной жизни Тбилиси.

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