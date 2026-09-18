https://sputnik-georgia.ru/20260918/progulki-s-velikimi-i-novye-imena-vecher-russkogo-kluba-v-tbilisi-300667365.html
"Прогулки с великими" и новые имена: вечер "Русского клуба" в Тбилиси
"Прогулки с великими" и новые имена: вечер "Русского клуба" в Тбилиси
Sputnik Грузия
В Тбилисском государственном русском театре имени А.С. Грибоедова прошел вечер-презентация новых культурных и просветительских проектов "Русского клуба" 18.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-18T19:03+0400
2026-09-18T19:03+0400
2026-09-18T19:54+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
видеоклуб
русский клуб
культура
тбилиси
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/12/300667081_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f60f06dd063f87893be793a34debd71e.jpg
Публике были представлены сразу несколько знаковых новинок. Авторы лично презентовали очередные издания из популярной книжной серии "РК" "Русские в Грузии". Издательский проект был осуществлен при поддержке Фонда "Русский мир".Яркой частью вечера стала презентация кинопроектов.Режиссер театра и кино Левон Узунян представил зрителям 14-ю и 15-ю серии своего известного просветительского документального цикла "Прогулки с великими". Новые эпизоды посвящены жизни и творчеству выдающегося композитора Микаэла Таривердиева и поэта Арсения Тарковского. Также организаторы презентовали специальный литературный выпуск журнала "Русский клуб". Вечер объединил писателей, художников, ученых и почитателей искусства, став важным событием в культурной жизни Тбилиси.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/12/300667081_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_328a62fa7bba3a7ea805118f418f697a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , русский клуб, культура, тбилиси, общество, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , русский клуб, культура, тбилиси, общество, видео
"Прогулки с великими" и новые имена: вечер "Русского клуба" в Тбилиси
19:03 18.09.2026 (обновлено: 19:54 18.09.2026)
В Тбилисском государственном русском театре имени А.С. Грибоедова прошел вечер-презентация новых культурных и просветительских проектов "Русского клуба"
Публике были представлены сразу несколько знаковых новинок. Авторы лично презентовали очередные издания из популярной книжной серии "РК" "Русские в Грузии". Издательский проект был осуществлен при поддержке Фонда "Русский мир".
Яркой частью вечера стала презентация кинопроектов.
Режиссер театра и кино Левон Узунян представил зрителям 14-ю и 15-ю серии своего известного просветительского документального цикла "Прогулки с великими". Новые эпизоды посвящены жизни и творчеству выдающегося композитора Микаэла Таривердиева и поэта Арсения Тарковского.
Также организаторы презентовали специальный литературный выпуск журнала "Русский клуб". Вечер объединил писателей, художников, ученых и почитателей искусства, став важным событием в культурной жизни Тбилиси.