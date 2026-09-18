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Разрыв в зарплате: почему в Грузии женщины получают меньше – видео

Разрыв в зарплате: почему в Грузии женщины получают меньше – видео

Sputnik Грузия

Одинаковая работа – равная зарплата: этот принцип закреплен в законодательстве Грузии. Трудовой кодекс страны требует обеспечить равные условия для мужчин и... 18.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-18T18:32+0400

2026-09-18T18:32+0400

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Но статистика показывает: формального равенства в законе пока недостаточно. По данным службы статистики "Сакстат", в 2024 году разница между средней месячной зарплатой мужчин и женщин составляла 32 процента.Даже скорректированный разрыв с учетом профессии, образования и других факторов достигал 19,3%. Разница заметна и в текущих зарплатах: в конце 2025 года женщины в среднем получали около 1 950 лари в месяц, мужчины – примерно 2 980. В то же время за последние годы ситуация улучшается и разрыв в зарплате постепенно сокращается.

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