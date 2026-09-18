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Ремонт проспекта Руставели: мэрия Тбилиси в пятый раз оштрафовала подрядчика
Ремонт проспекта Руставели: мэрия Тбилиси в пятый раз оштрафовала подрядчика
Sputnik Грузия
Компания обязалась проводить работы круглосуточно 18.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-18T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси в пятый раз оштрафовала компанию, выполняющую ремонтные работы на проспекте Руставели, пишут грузинские СМИ.Масштабная реконструкция центрального проспекта Шота Руставели началась 23 июля. На время проведения работ движение транспорта по одной из главных магистралей Тбилиси полностью перекрыто. Завершить проект планируется к концу ноября 2026 года.Речь идет о компании Smart Solutions, которая, как и в предыдущих случаях, была оштрафована за нарушение обязательства выполнять работы в круглосуточном режиме.Согласно опубликованному на сайте государственных закупок штрафному письму от 14 сентября, размер штрафа вновь составил 1 583 лари.Как указано в письме, во время инспекции, проведенной 13 сентября в 19:51, было установлено, что на участке от улицы Бесики до площади Свободы ремонтные работы не велись в круглосуточном режиме.Ранее компания была оштрафована 24 и 30 июля, а также 11 и 26 августа. Размер штрафа во всех четырех случаях также составлял 1 583 лари.Компания Smart Solutions выиграла тендер на реконструкцию проспекта Руставели в Тбилиси. Общая стоимость контракта составляет 19,8 млн лари, следует из документов, опубликованных в системе государственных закупок.Тендер был разделен на три лота, которые охватывают участки от улицы Бесики до площади Свободы, от торгового центра "Мерани" до улицы Бесики и от улицы Човелидзе до "Мерани". Smart Solutions была единственным участником тендера и предложила выполнить все работы за 19,77 млн лари.Согласно данным Реестра предпринимателей, владельцем Smart Solutions является бизнесмен Леван Гогсадзе. Компания была основана в 2015 году. Она включена в "белый список" Агентства государственных закупок и ранее выполняла проекты для мэрии Тбилиси и компании "Грузинская мелиорация".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, шота руставели, агентство государственных закупок
грузия, новости, общество, тбилиси, шота руставели, агентство государственных закупок
Ремонт проспекта Руставели: мэрия Тбилиси в пятый раз оштрафовала подрядчика
Компания обязалась проводить работы круглосуточно
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси в пятый раз оштрафовала компанию, выполняющую ремонтные работы на проспекте Руставели, пишут грузинские СМИ.
Масштабная реконструкция центрального проспекта Шота Руставели началась 23 июля. На время проведения работ движение транспорта по одной из главных магистралей Тбилиси полностью перекрыто. Завершить проект планируется к концу ноября 2026 года.
Речь идет о компании Smart Solutions, которая, как и в предыдущих случаях, была оштрафована за нарушение обязательства выполнять работы в круглосуточном режиме.
Согласно опубликованному на сайте государственных закупок штрафному письму от 14 сентября, размер штрафа вновь составил 1 583 лари.
Как указано в письме, во время инспекции, проведенной 13 сентября в 19:51, было установлено, что на участке от улицы Бесики до площади Свободы ремонтные работы не велись в круглосуточном режиме.
"В соответствии с пунктом 9.8 статьи 9 договора о государственных закупках, поскольку в ходе инспекции было установлено, что подрядчик в этот момент не выполнял предусмотренные договором работы, вам назначен штраф в размере 0,02% от стоимости контракта (7 916 674,67 лари), то есть 1 583,34 лари", – говорится в письме.
Ранее компания была оштрафована 24 и 30 июля, а также 11 и 26 августа. Размер штрафа во всех четырех случаях также составлял 1 583 лари.
Компания Smart Solutions выиграла тендер на реконструкцию проспекта Руставели в Тбилиси. Общая стоимость контракта составляет 19,8 млн лари, следует из документов, опубликованных в системе государственных закупок.
Тендер был разделен на три лота, которые охватывают участки от улицы Бесики до площади Свободы, от торгового центра "Мерани" до улицы Бесики и от улицы Човелидзе до "Мерани". Smart Solutions была единственным участником тендера и предложила выполнить все работы за 19,77 млн лари.
Согласно данным Реестра предпринимателей, владельцем Smart Solutions является бизнесмен Леван Гогсадзе. Компания была основана в 2015 году. Она включена в "белый список" Агентства государственных закупок и ранее выполняла проекты для мэрии Тбилиси и компании "Грузинская мелиорация".