https://sputnik-georgia.ru/20260918/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-300666512.html

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Sputnik Грузия

ВСУ в общей сложности потеряли за минувшую неделю в зоне СВО более 9700 военнослужащих, следует из данных Минобороны РФ 18.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-18T16:25+0400

2026-09-18T16:25+0400

2026-09-18T18:05+0400

россия

в мире

политика

минобороны рф

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/0b/300074101_131:170:2879:1716_1920x0_80_0_0_f1fc17991eeaa159ab992c4360f89a7b.jpg

ТБИЛИСИИ, 18 сен – Sputnik. Российские военнослужащие за минувшие сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Веролюбовку и Золотой Колодезь, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.Веролюбовку освободили бойцы "Южной" группировки войск, улучшив положение по переднему краю.В Минобороны привели недельную статистику потерь ВСУ в зоне действия группировки: более 1240 военнослужащих, шесть бронемашин, 141 автомобиль и 10 артиллерийских орудий.Золотой Колодезь накануне освободили подразделения группировки войск "Центр".В зоне действия группировки ВСУ за неделю потеряли более 2865 боевиков, 17 бронемашин, 83 автомобиля, пять артиллерийских орудий и столько же станций радиоэлектронной борьбы.По данным Минобороны РФ, недельные потери ВСУ в зоне СВО составили более 9700 военнослужащих, включая окруженную группировку в Харьковской области.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, политика, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины