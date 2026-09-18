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Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Sputnik Грузия
ВСУ в общей сложности потеряли за минувшую неделю в зоне СВО более 9700 военнослужащих, следует из данных Минобороны РФ 18.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-18T16:25+0400
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ТБИЛИСИИ, 18 сен – Sputnik. Российские военнослужащие за минувшие сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Веролюбовку и Золотой Колодезь, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.Веролюбовку освободили бойцы "Южной" группировки войск, улучшив положение по переднему краю.В Минобороны привели недельную статистику потерь ВСУ в зоне действия группировки: более 1240 военнослужащих, шесть бронемашин, 141 автомобиль и 10 артиллерийских орудий.Золотой Колодезь накануне освободили подразделения группировки войск "Центр".В зоне действия группировки ВСУ за неделю потеряли более 2865 боевиков, 17 бронемашин, 83 автомобиля, пять артиллерийских орудий и столько же станций радиоэлектронной борьбы.По данным Минобороны РФ, недельные потери ВСУ в зоне СВО составили более 9700 военнослужащих, включая окруженную группировку в Харьковской области.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
16:25 18.09.2026 (обновлено: 18:05 18.09.2026)
ВСУ в общей сложности потеряли за минувшую неделю в зоне СВО более 9700 военнослужащих, следует из данных Минобороны РФ
ТБИЛИСИИ, 18 сен – Sputnik. Российские военнослужащие за минувшие сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Веролюбовку и Золотой Колодезь, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.
Веролюбовку освободили бойцы "Южной" группировки войск, улучшив положение по переднему краю.
"Вчера был освобожден населенный пункт Веролюбовка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
В Минобороны привели недельную статистику потерь ВСУ в зоне действия группировки: более 1240 военнослужащих, шесть бронемашин, 141 автомобиль и 10 артиллерийских орудий.
Золотой Колодезь накануне освободили подразделения группировки войск "Центр".
В зоне действия группировки ВСУ за неделю потеряли более 2865 боевиков, 17 бронемашин, 83 автомобиля, пять артиллерийских орудий и столько же станций радиоэлектронной борьбы.
По данным Минобороны РФ, недельные потери ВСУ в зоне СВО составили более 9700 военнослужащих, включая окруженную группировку в Харьковской области.