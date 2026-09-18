https://sputnik-georgia.ru/20260918/rtveli-2026-skolko-vinograda-pererabotali-vinnye-zavody-300643558.html

Ртвели-2026: сколько винограда переработали винные заводы

Ртвели-2026: сколько винограда переработали винные заводы

Sputnik Грузия

Переработано до 12,4 тысячи тонн винограда, из которых 6,8 тысячи тонн приходится на сорт "cаперави", а 1,7 тысячи тонн – на "ркацители" 18.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-18T09:01+0400

2026-09-18T09:01+0400

2026-09-18T09:01+0400

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кахети

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к этому времени переработали до 12,4 тысячи тонн винограда, сообщили в Национальном агентстве вина.Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа — первых числах сентября, а завершается в горных регионах страны, в том числе в Раче — на родине легендарной "хванчкары".Из переработанного винограда 6,8 тысячи тонн приходится на сорт "саперави", 1,7 тысячи тонн — на "ркацители", а остальной объем – на различные сорта винограда.На данном этапе в координационном штабе ртвели зарегистрировано до 400 винодельческих компаний, которые будут подключаться к процессу сбора и переработки винограда поэтапно.Прогнозируемый объем урожая в этом году составляет около 320 тысяч тонн.В 2026 году цена на виноград будет полностью зависеть от его качества. Вместо прямого субсидирования государство выступит гарантом закупки излишков: весь объем, который не выкупит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем".Цена на кондиционный и неповрежденный "саперави" с сахаристостью не менее 21% составляет 1,50 лари.В случае некондиционного "саперави" с сахаристостью от 17 до 21% и/или частично поврежденного винограда цена составит 0,90 лари. Цена "саперави" с сахаристостью менее 17% и/или поврежденного винограда определена в размере 0,30 лари.В случае винограда других сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена неповрежденного винограда с сахаристостью не менее 20% составит 1,30 лари.При сахаристости от 17 до 20% цена составит 0,80 лари, а при сахаристости менее 17% – 0,30 лари.Координационный штаб ртвели обеспечивает координацию процесса сдачи винограда. Получить информацию, связанную с ртвели, можно по номерам горячей линии: 1501 и 032 219 37 18.В 2025 году винзаводы Грузии переработали рекордные за последние 30 лет 336 тысяч тонн винограда – на 5% больше, чем в 2024 году. Свой урожай тогда сдали 22 тысячи фермеров, а их совокупный доход составил 475 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, рача, национальное агентство вина, восточная грузия, кахети