https://sputnik-georgia.ru/20260918/sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-na-vykhodnykh-300668244.html

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии в выходные

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии в выходные

Sputnik Грузия

Ожидаемые осадки могут вызвать значительный подъем уровня воды в реках, паводки на малых реках 18.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-18T20:08+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на всей территории Грузии в выходные – 19 и 20 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Согласно прогнозу, 19 сентября в Грузии временами ожидаются осадки во всех регионах на западе страны. Возможны грозы, град и усиление ветра. Ожидаемые осадки могут вызвать значительный подъем уровня воды в реках, паводки на малых реках, а в холмистых и горных зонах – зарождение и активизацию оползнево-селевых процессов. Уровень опасности оценивается как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии