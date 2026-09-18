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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии в выходные
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии в выходные
Sputnik Грузия
Ожидаемые осадки могут вызвать значительный подъем уровня воды в реках, паводки на малых реках 18.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-18T20:08+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на всей территории Грузии в выходные – 19 и 20 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Согласно прогнозу, 19 сентября в Грузии временами ожидаются осадки во всех регионах на западе страны. Возможны грозы, град и усиление ветра. Ожидаемые осадки могут вызвать значительный подъем уровня воды в реках, паводки на малых реках, а в холмистых и горных зонах – зарождение и активизацию оползнево-селевых процессов. Уровень опасности оценивается как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии в выходные
20:08 18.09.2026 (обновлено: 21:10 18.09.2026)
Ожидаемые осадки могут вызвать значительный подъем уровня воды в реках, паводки на малых реках
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на всей территории Грузии в выходные – 19 и 20 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Согласно прогнозу, 19 сентября в Грузии временами ожидаются осадки во всех регионах на западе страны. Возможны грозы, град и усиление ветра.
Ожидаемые осадки могут вызвать значительный подъем уровня воды в реках, паводки на малых реках, а в холмистых и горных зонах – зарождение и активизацию оползнево-селевых процессов. Уровень опасности оценивается как средний.