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Среднемесячная зарплата в Грузии, II квартал 2026 года
Среднемесячная зарплата в Грузии, II квартал 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", среднемесячная зарплата во II квартале 2026 года составила 2 389 лари, что эквивалентно примерно 920... 18.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-18T13:31+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", среднемесячная зарплата во II квартале 2026 года составила 2 389 лари, что эквивалентно примерно 920 долларам.Средняя зарплата мужчин превышает зарплату женщин – 2 856 лари (1 090 долларов) против 1 927 лари (740 долларов).Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в сфере информации и связи – 4 400 лари (1 690 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, сакстат, инфографика, инфографика
Среднемесячная зарплата в Грузии, II квартал 2026 года
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", среднемесячная зарплата во II квартале 2026 года составила 2 389 лари, что эквивалентно примерно 920 долларам.
Средняя зарплата мужчин превышает зарплату женщин – 2 856 лари (1 090 долларов) против 1 927 лари (740 долларов).
Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в сфере информации и связи – 4 400 лари (1 690 долларов).