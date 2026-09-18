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https://sputnik-georgia.ru/20260918/v-kakuyu-summu-vam-oboshelsya-letniy-otpusk-300626093.html
В какую сумму вам обошелся летний отпуск?
В какую сумму вам обошелся летний отпуск?
Sputnik Грузия
18.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-18T13:51+0400
2026-09-18T13:51+0400
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новости, общество, туризм, грузия, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
новости, общество, туризм, грузия, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы

В какую сумму вам обошелся летний отпуск?

13:51 18.09.2026
© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2026
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
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