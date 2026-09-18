https://sputnik-georgia.ru/20260918/voyska-rossii-nanesli-udar-po-logisticheskomu-tsentru-i-sudam-s-voennymi-gruzami-vsu-300666363.html

Войска России нанесли удар по логистическому центру и судам с военными грузами ВСУ

Войска России нанесли удар по логистическому центру и судам с военными грузами ВСУ

Sputnik Грузия

Российская армия продолжает наносить удары возмездия по объектам, которые осуществляют доставку и хранение грузов военного назначения из стран Европы для... 18.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-18T12:20+0400

2026-09-18T12:20+0400

2026-09-18T18:03+0400

россия

в мире

украина

европа

одесса

минобороны рф

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/19/294667116_0:124:2442:1498_1920x0_80_0_0_e7ad2a02488017837bf7f564ecf183e6.jpg

ТБИЛИСИ, 18 сен – Sputnik. Военные российской армии нанесли групповой удар по ряду объектов на Украине, которые использовались в целях ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.По данным оперативной сводки, удары на поражение были нанесены, в частности, по портовой инфраструктуре, а также логистическим центрам, которые обеспечивали доставку и хранение военных грузов для ВСУ.Так, в течение прошедшей ночи ВС РФ точными ударами нанесли поражение логистическому центру "Новая почта" под Одессой. Этот объект предназначался для хранения и распределения поступивших из стран Европы грузов военного назначения.Кроме того, удар был нанесен по сухогрузу в порту "Черноморск". Морское судно было задействовано в доставке военных грузов."В порту "Черноморск" морское судно типа "сухогруз", доставивший грузы военного назначения", – говорится в сообщении.Также, согласно оперативным данным российского военного ведомства, еще два судна, задействованные в транспортировке вооружения и военной техники для украинских боевиков, были поражены в порту "Одесса" и восточнее Измаила.При нанесении ударов были применены беспилотные летательные аппараты, отметили в МО РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

европа

одесса

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, украина, европа, одесса, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины