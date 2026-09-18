https://sputnik-georgia.ru/20260918/voyska-rossii-nanesli-udar-po-logisticheskomu-tsentru-i-sudam-s-voennymi-gruzami-vsu-300666363.html
Войска России нанесли удар по логистическому центру и судам с военными грузами ВСУ
Войска России нанесли удар по логистическому центру и судам с военными грузами ВСУ
Sputnik Грузия
Российская армия продолжает наносить удары возмездия по объектам, которые осуществляют доставку и хранение грузов военного назначения из стран Европы для... 18.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-18T12:20+0400
2026-09-18T12:20+0400
2026-09-18T18:03+0400
россия
в мире
украина
европа
одесса
минобороны рф
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/19/294667116_0:124:2442:1498_1920x0_80_0_0_e7ad2a02488017837bf7f564ecf183e6.jpg
ТБИЛИСИ, 18 сен – Sputnik. Военные российской армии нанесли групповой удар по ряду объектов на Украине, которые использовались в целях ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.По данным оперативной сводки, удары на поражение были нанесены, в частности, по портовой инфраструктуре, а также логистическим центрам, которые обеспечивали доставку и хранение военных грузов для ВСУ.Так, в течение прошедшей ночи ВС РФ точными ударами нанесли поражение логистическому центру "Новая почта" под Одессой. Этот объект предназначался для хранения и распределения поступивших из стран Европы грузов военного назначения.Кроме того, удар был нанесен по сухогрузу в порту "Черноморск". Морское судно было задействовано в доставке военных грузов."В порту "Черноморск" морское судно типа "сухогруз", доставивший грузы военного назначения", – говорится в сообщении.Также, согласно оперативным данным российского военного ведомства, еще два судна, задействованные в транспортировке вооружения и военной техники для украинских боевиков, были поражены в порту "Одесса" и восточнее Измаила.При нанесении ударов были применены беспилотные летательные аппараты, отметили в МО РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
европа
одесса
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/19/294667116_141:0:2302:1621_1920x0_80_0_0_fb4f849e281f9df8728f403fd93947d4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, украина, европа, одесса, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, европа, одесса, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Войска России нанесли удар по логистическому центру и судам с военными грузами ВСУ
12:20 18.09.2026 (обновлено: 18:03 18.09.2026)
Российская армия продолжает наносить удары возмездия по объектам, которые осуществляют доставку и хранение грузов военного назначения из стран Европы для Вооруженных сил Украины
ТБИЛИСИ, 18 сен – Sputnik. Военные российской армии нанесли групповой удар по ряду объектов на Украине, которые использовались в целях ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По данным оперативной сводки, удары на поражение были нанесены, в частности, по портовой инфраструктуре, а также логистическим центрам, которые обеспечивали доставку и хранение военных грузов для ВСУ.
Так, в течение прошедшей ночи ВС РФ точными ударами нанесли поражение логистическому центру "Новая почта" под Одессой. Этот объект предназначался для хранения и распределения поступивших из стран Европы грузов военного назначения.
"В результате удара поражены: ... логистический центр "Новая почта" в (6 км сев-зап. Одесса), используемый для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран", – следует из сообщения военного ведомства России.
Кроме того, удар был нанесен по сухогрузу в порту "Черноморск". Морское судно было задействовано в доставке военных грузов.
"В порту "Черноморск" морское судно типа "сухогруз", доставивший грузы военного назначения", – говорится в сообщении.
Также, согласно оперативным данным российского военного ведомства, еще два судна, задействованные в транспортировке вооружения и военной техники для украинских боевиков, были поражены в порту "Одесса" и восточнее Измаила.
При нанесении ударов были применены беспилотные летательные аппараты, отметили в МО РФ.