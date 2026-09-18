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Запад делает все, чтобы испортить отношения между Грузией и Россией – грузинский политик
Запад делает все, чтобы испортить отношения между Грузией и Россией – грузинский политик
Sputnik Грузия
Секретарь Совета безопасности России заявил, что Запад пытается "открыто и бесцеремонно" вмешаться в политическую ситуацию в Грузии и Армении 18.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-18T14:43+0400
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Он отметил, что неразрешимых разногласий между странами не бывает, а конфликты выгодны "западникам", действующим в своих интересах."Западники делают все, чтобы рассорить нас между собой и испортить отношения. Да, отношения непростые, но мы развиваемся в сфере экономики, растет товарооборот, надо дальше двигаться в этом направлении", – заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия.Пипия сейчас находится в Москве с делегацией наблюдателей из Грузии по официальному приглашению ЦИК РФ. В России проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Голосование продлится с 18 по 20 сентября. Гражданам предстоит избрать 20,7 тысячи депутатов и глав администраций.
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мультимедиа, видео, политика, россия, армения, москва, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, политика, россия, армения, москва, грузино-российские отношения, видео
Запад делает все, чтобы испортить отношения между Грузией и Россией – грузинский политик
14:43 18.09.2026 (обновлено: 14:47 18.09.2026)
Секретарь Совета безопасности России заявил, что Запад пытается "открыто и бесцеремонно" вмешаться в политическую ситуацию в Грузии и Армении
Он отметил, что неразрешимых разногласий между странами не бывает, а конфликты выгодны "западникам", действующим в своих интересах.
"Западники делают все, чтобы рассорить нас между собой и испортить отношения. Да, отношения непростые, но мы развиваемся в сфере экономики, растет товарооборот, надо дальше двигаться в этом направлении", – заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия.
Пипия сейчас находится в Москве с делегацией наблюдателей из Грузии по официальному приглашению ЦИК РФ. В России проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Голосование продлится с 18 по 20 сентября. Гражданам предстоит избрать 20,7 тысячи депутатов и глав администраций.