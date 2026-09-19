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"Целуй лягушку, это принц": самые смешные фото недели
"Целуй лягушку, это принц": самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 19.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-19T15:01+0400
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
"Целуй лягушку, это принц": самые смешные фото недели 15:01 19.09.2026 (обновлено: 07:32 20.09.2026)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Mark J. Terrill
Мег Сталтер и Пол У. Даунс прибывают на 78-ю церемонию вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Мег Сталтер и Пол У. Даунс прибывают на 78-ю церемонию вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк Участница Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
Участница Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает премьер-министра Ирака Али аз-Заиди для проведения встречи в ведомстве федерального канцлера в Берлине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает премьер-министра Ирака Али аз-Заиди для проведения встречи в ведомстве федерального канцлера в Берлине.
© photo: Sputnik / Kristina Solovyova / Перейти в фотобанк Самка индийского макака с детенышем в Нью-Дели.
Самка индийского макака с детенышем в Нью-Дели.
© REUTERS Stefan Rousseau
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выходит из спорткара McLaren W1 во время визита в Технологический центр McLaren, Великобритания.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выходит из спорткара McLaren W1 во время визита в Технологический центр McLaren, Великобритания.
© photo: Sputnik / Kristina Solovyova / Перейти в фотобанк Мужчина читает газету на улице в Нью-Дели.
Мужчина читает газету на улице в Нью-Дели.
© AP Photo / Vadim Ghirda
Сотрудники спецподразделения полиции выстроились в ряд на фоне фигуры жирафа у Музея естественной истории во время акции протеста фермеров в Бухаресте.
Сотрудники спецподразделения полиции выстроились в ряд на фоне фигуры жирафа у Музея естественной истории во время акции протеста фермеров в Бухаресте.
© REUTERS Tita Barros
Женщина позирует рядом с картонной фигурой президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы (баллотирующегося на переизбрание от Партии трудящихся), во время "национальной мобилизации", организованной им на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.
Женщина позирует рядом с картонной фигурой президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы (баллотирующегося на переизбрание от Партии трудящихся), во время "национальной мобилизации", организованной им на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк Выступление моржа Миши с тренером в Приморском океанариуме во Владивостоке.
Выступление моржа Миши с тренером в Приморском океанариуме во Владивостоке.
© REUTERS Toby Melville
Надпись "Поцелуй меня, я принц" на воздушном шаре в виде лягушки на фестивале воздухоплавания Icons of the Sky, Великобритания.
Надпись "Поцелуй меня, я принц" на воздушном шаре в виде лягушки на фестивале воздухоплавания Icons of the Sky, Великобритания.