"Целуй лягушку, это принц": самые смешные фото недели

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Женщина позирует рядом с картонной фигурой президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы (баллотирующегося на переизбрание от Партии трудящихся), во время "национальной мобилизации", организованной им на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.