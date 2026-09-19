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Число пострадавших от отравления в детсадах Тбилиси превысило 100 человек – Минздрав
Число пострадавших от отравления в детсадах Тбилиси превысило 100 человек – Минздрав
Sputnik Грузия
По предварительным данным, причиной отравления могла стать бактериальная инфекция, попавшая в организм пострадавших через продукты питания в детских садах 19.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-19T14:15+0400
2026-09-19T14:15+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Более ста человек попали в больницы Тбилиси в результате массовой интоксикации в ряде детских садов, заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе. Первоначально сообщалось о 56 пострадавших, которые оказались в клиниках с одинаковыми симптомами отравления. "Число детей, которым понадобилась госпитализация, – более 100. Но их состояние, к счастью, не было особо тяжелым и не предполагало риск осложнений", – сказал Сарджвеладзе. Из-за случая массового отравления в детских садах Тбилиси закрылись семь из 190 дошкольных учреждений столицы, говорится в сообщении Агентства детских садов. Следственная служба Минфина Грузии 18 сентября начала масштабное расследование и провела обыски у поставщиков продуктов после того, как стало известно, что в 20 детских садах Тбилиси, на третий день после начала учебного процесса, отравились 55 воспитанников и один воспитатель. По предварительным данным, причиной отравления могла стать бактериальная инфекция, попавшая в организм пострадавших через продукты питания в детских садах. Какой именно продукт стал причиной интоксикации, будет установлено в результате соответствующей экспертизы. Поставщиками продуктов в детские сады являются частные компании, которых отбирают в результате тендера. В Следственной службе отмечают, что расследование по делу продолжается: из детских садов, где были зафиксированы случаи отравления, изымаются продукты питания, документы и другие важные для дела улики. После получения предварительных данных Следственная служба и Агентство продовольствия обнародуют результаты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, минздрав, отравление, детский сад, агентство по управлению детскими садами тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси, минздрав, отравление, детский сад, агентство по управлению детскими садами тбилиси
Число пострадавших от отравления в детсадах Тбилиси превысило 100 человек – Минздрав
14:15 19.09.2026 (обновлено: 14:53 19.09.2026)
По предварительным данным, причиной отравления могла стать бактериальная инфекция, попавшая в организм пострадавших через продукты питания в детских садах
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Более ста человек попали в больницы Тбилиси в результате массовой интоксикации в ряде детских садов, заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.
Первоначально сообщалось о 56 пострадавших, которые оказались в клиниках с одинаковыми симптомами отравления.
"Число детей, которым понадобилась госпитализация, – более 100. Но их состояние, к счастью, не было особо тяжелым и не предполагало риск осложнений", – сказал Сарджвеладзе.
Из-за случая массового отравления в детских садах Тбилиси закрылись семь из 190 дошкольных учреждений столицы, говорится в сообщении Агентства детских садов.
Следственная служба Минфина Грузии 18 сентября начала масштабное расследование и провела обыски у поставщиков продуктов после того, как стало известно, что в 20 детских садах Тбилиси, на третий день после начала учебного процесса, отравились 55 воспитанников и один воспитатель.
По предварительным данным, причиной отравления могла стать бактериальная инфекция, попавшая в организм пострадавших через продукты питания в детских садах. Какой именно продукт стал причиной интоксикации, будет установлено в результате соответствующей экспертизы.
Поставщиками продуктов в детские сады являются частные компании, которых отбирают в результате тендера.
В Следственной службе отмечают, что расследование по делу продолжается: из детских садов, где были зафиксированы случаи отравления, изымаются продукты питания, документы и другие важные для дела улики.
После получения предварительных данных Следственная служба и Агентство продовольствия обнародуют результаты.