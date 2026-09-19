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Иностранец пытался провезти в Грузию 12 килограммов марихуаны

Иностранец пытался провезти в Грузию 12 килограммов марихуаны

Sputnik Грузия

Теперь водителю грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 19.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-19T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Полиция задержала иностранного гражданина, в чьем грузовике при пересечении грузино-азербайджанской границы было обнаружено 12 килограммов марихуаны, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, автомобиль, которым управлял обвиняемый, въехал в Грузию через погранично-пропускной пункт "Лагодехи" (регион Кахети). Наркотики сотрудники полиции нашли в тайнике в автосалоне, они были расфасованы в два пакета. Гражданство задержанного водителя МВД Грузии не называет. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за приобретение и хранение наркотических веществ в особо крупном размере и провоз их через государственную границу Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, кахети, лагодехи, марихуана, наркопреступления в грузии, наркополитика, наркоторговля, наркотики