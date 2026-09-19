https://sputnik-georgia.ru/20260919/kobakhidze-tsel-pravitelstva--prevratit-rost-ekonomiki-v-ustoychivoe-razvitie-300674998.html

Кобахидзе: цель правительства – превратить рост экономики в устойчивое развитие

Кобахидзе: цель правительства – превратить рост экономики в устойчивое развитие

Sputnik Грузия

Премьер связал приоритеты новой рамочной программы сотрудничества Грузии и ООН с сокращением неравенства между городом и селом 19.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-19T10:44+0400

2026-09-19T10:44+0400

2026-09-19T11:28+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Главная задача правительства – преобразовать рост экономики в устойчивое развитие, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Показатель реального роста ВВП в июле 2026 года составил 8%. Средний показатель реального роста экономики в январе-июле 2026 года составил 7,9%. "За последние пять лет Грузия продемонстрировала один из самых высоких средних темпов экономического роста в мире. Однако экономические показатели – это лишь часть картины. Наша главная задача – обеспечить преобразование этих результатов в устойчивое, инклюзивное и долгосрочное развитие", – сказал Кобахидзе. По его словам, устойчивое развитие положительно скажется на населении страны. "Цели устойчивого развития помогают нам воплотить это стремление в практические шаги и обеспечивают основу для осуществления наших национальных приоритетов – от развития экономики, сельского хозяйства и туризма до энергоэффективности, борьбы с изменением климата, ответственного использования природных ресурсов и развития "зеленых" и инновационных секторов", – отметил Кобахидзе. Правительство должно обеспечить, чтобы развитие затронуло не только города, но и сельское население – тех, кто сталкивается с наибольшими препятствиями на пути к развитию, добавил Кобахидзе."Именно поэтому сокращение неравенства между городами и селами является одним из главных приоритетов новой рамочной программы сотрудничества Грузии и ООН в области устойчивого развития на 2026-2030 годы", – заявил Кобахидзе. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", наибольший вклад в рост экономики страны в июле 2026 года внесли перерабатывающая промышленность, транспорт и складское хозяйство, сфера информации и коммуникаций, а также финансовая и страховая деятельность. Спад зафиксирован в сфере строительства.Для справки: экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, оон, сакстат