https://sputnik-georgia.ru/20260919/kobakhidze-ukreplenie-gruzii-zavisit-ot-truda-fermerov-300678220.html

Кобахидзе: укрепление Грузии зависит от труда фермеров

Кобахидзе: укрепление Грузии зависит от труда фермеров

Sputnik Грузия

За восемь лет действия госпрограммы льготного агрокредитования в стране выдано более 50 тысяч кредитов на сумму свыше 8 миллиардов лари 19.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-19T17:18+0400

2026-09-19T17:18+0400

2026-09-19T17:18+0400

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ираклий кобахидзе

сельское хозяйство грузии

сельское хозяйство

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Укрепление Грузии и ее продовольственная безопасность зависят от труда фермеров, а страна добилась прогресса в сельском хозяйстве по всем направлениям, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе."Укрепление нашей страны, экономическое развитие, продовольственная безопасность, социальная стабильность и, конечно же, сильная деревня и сильное сельское хозяйство зависят от труда фермеров", — напомнил Кобахидзе.По его словам, Грузия добилась значительного прогресса в сельском хозяйстве по всем направлениям."Этот прогресс подтверждается конкретными результатами. В прошлом году общий объем производства агробизнеса достиг почти 20 миллиардов лари, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2012 годом. ВВП сельского хозяйства увеличился до 5,4 миллиарда лари и в настоящее время составляет почти 6% национальной экономики", — сказал премьер.При этом, по его словам, несмотря на устойчивый прогресс, сельское хозяйство нуждается в постоянном внимании и развитии."Государство много делает для этого и будет продолжать делать много в будущем", — пообещал Кобахидзе.В Грузии за восемь лет в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" выдано более 50 тысяч кредитов на сумму 8,2 миллиарда лари, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.Выдача агрокредитов началась в 2013 году и продолжается до сих пор. В настоящее время кредиты выдают 14 финансовых организаций.Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных культур, их выращивание, переработку и реализацию.Воспользоваться кредитом могут граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством страны, за исключением государственных и муниципальных предприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, сельское хозяйство грузии, сельское хозяйство